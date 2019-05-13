Нормального одягу немає? Лободу рознесли за безглуздий наряд

Лобода була розкритикована користувачами мережі
Світлана Лобода опублікувала знімок у соціальній мережі і нарвалася на критику недоброзичливців через дивне вбрання. Відповідне фото опубліковано в Instagram виконавиці.
Лобода опублікувала знімки з виступу в Мінську і була розкритикована користувачами за безглуздий наряд.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко.
Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалося грубуватим. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.
Ми писали, що скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал і нарвалася на гнівну критику мережі.