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В ней накапливаются бактерии и грибки. Стало известно, какая посуда на кухне самая опасная

Какая посуда на кухне опасна для здоровья (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Когда мы ищем здоровую и экологичную кухонную утварь, мы сразу же думаем о деревянных предметах. Но так ли безобидна деревянная посуда, как мы думаем?

О том, почему деревянные предметы на кухне опасны, рассказали в издании Sante Plus.

Почему следует избегать деревянных ложек?

Химик Дебора Гарсия Белло предостерегает от постоянного использования этой посуды, особенно при приготовлении пищи. Хотя древесина менее вредна, чем пластик, она по-прежнему остается благоприятной средой для бактерий. Даже при тщательном мытье бактерии никогда не удаляются полностью. Древесина от природы пористая, легко ломается и очень хорошо удерживает влагу, особенно когда посуда используется для смешивания ингредиентов.

В Британии иммунологи также заявляют, что деревянная посуда не рекомендуется для ежедневного использования. В ней могут накапливаться многие виды бактерий и грибков.

"Когда на деревянных ложках есть слизистый слой, который не уходит, это биопленка. Худший кошмар экспертов по пищевой безопасности! Когда на посуде есть биопленка, ее не нужно чистить, лучше сразу выбросить в мусор", - объяснила химик.

Хотя существуют бактерицидные породы дерева, такие как бамбук, олива и орех, по словам специалиста, они также не совсем безопасны для использования на кухне. Когда дело доходит до посуды, разумнее остановить свой выбор на других материалах, таких как металл, тефлон, полипропилен и силикон.

Как ухаживать за деревянными предметами на кухне?

  • Первое практическое правило: мойте посуду после каждого использования. Прежде всего, тщательно сушите посуду вручную: малейшая капля влаги может привлечь бактерии.
  • Не реже одного раза в месяц необходимо дезинфицировать деревянные предметы, особенно разделочные доски. Для этого замочите их на полчаса в растворе воды и уксуса.
  • Поскольку древесина пористая - она имеет свойство впитывать всевозможные запахи, пропитанные пищей. Чтобы дезодорировать ее, вы можете положиться на свойства пищевой соды. Возьмите миску и смешайте литр воды со столовой ложкой этого белого порошка. Как только паста сформируется, нанесите ее на деревянный предмет и оставьте примерно на час. Затем промойте чистой водой и хорошо высушите.
  • Наконец, важно расположение вашей деревянной посуды. Крайне необходимо держать ее вдали от источников тепла, которые могут привести к деформации, растрескиванию или обесцвечиванию.

Кстати, ранее мы писали о том, в какой посуде содержится много вредных веществ.

А еще рассказывали о том, как в быту можно использовать пену для бритья - чистит ковры, сковороды и серебро.

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