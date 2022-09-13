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Номофобія - хвороба 21 століття, про яку ви можете не знати

Новость на русском →
Вівторок 13 вересня 2022 08:32
Номофобія - хвороба 21 століття, про яку ви можете не знати Фото: Що таке номофобія (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Про номофобію ви могли не чути, але страждати від неї. Її називають хворобою 21 століття, адже саме в цю епоху наше життя стало немислимим без гаджетів. Добре, якщо ви можете дистанціюватися від смартфону, планшету чи ноутбуку. Але якщо ви й години не можете провести, не перевіривши повідомлення чи стрічку в соцмережах, вам варто занепокоїтися.

Про це йдеться в медичному онлайн-хабі DOC.UA.

Що таке номофобія?

Номофобія - нав'язливий страх залишитися без свого мобільного телефону. Американськими вченими було доведено, що близько 66% людей схильні до цього страху, причому жінки більшою мірою, ніж чоловіки.

Згідно зі статистикою, кожна сьома людина хвора номофобією в країнах з розвиненою цивілізацією.

Симптоми номофобії:

  • відчуття схвильованості та паніки в момент, коли не можете знайти свій мобільний;
  • тремтіння в руках, дискомфорт і страх присутні, поки не буде виявлений телефон;
  • злість, істерика, паніка та запаморочення, прискорений пульс при втраті телефону;
  • де б ви не знаходилися (на занятті, побаченні, важливій зустрічі та ін.), постійно дивитеся в екран телефону, перевіряєте месенджери, соцмережі;
  • не вимикаєте телефон, навіть коли це вимагається;
  • телефон завжди з вами - на відпочинку, на пляжі, за кермом, в магазині (який знаходиться за дві хвилини від будинку), туалеті, у ванній, в ліжку;
  • всюди носите з собою зарядний пристрій, павер-банк, з остраху, що у телефона сяде батарея;
  • боїтеся, що несподівано закінчаться гроші на рахунку, і завжди поповнюєте "з запасом";
  • стежите за всіма актуальними новинками світу мобільних технологій, оновлюєте додатки до останніх версій і сам телефон, постійно купуєте різноманітні аксесуари;
  • регулярно завантажуєте програми, ігри, картинки, змінюєте налаштування та мелодії.

Номофобія - хвороба 21 століття, про яку ви можете не знати

Фото: Залежність від гаджетів - це серйозно (freepik)

Коли потрібно йти до лікаря

У вас проблеми з виконанням завдань на роботі чи вдома. Ви запускаєте виконання домашніх справ, тому що були зайняті своїм гаджетом. Найчастіше працюєте допізна, тому що не можете виконати свою роботу вчасно.

Ізоляція від сім'ї та друзів, коли віртуальні друзі стають важливіше, ніж реальні стосунки.

Наявність "страху все пропустити". Вам потрібно нав'язливо переглядати соціальні мережі, читати новини, щоб бути в курсі всього, що відбувається.

Почуття страху, неспокою або паніки, якщо ви залишите смартфон вдома, розрядиться акумулятор або станеться збій операційної системи.

Чим небезпечна така залежність

Багато хто помилково вважає, що номофобія - це нешкідлива звичка, але ця хвороба вже визнана залежністю схожою з наркоманією, алкоголізмом та ігроманією.

У деяких центрах допомоги залежним людям це захворювання навіть уже включене в список реабілітаційних програм. Адже ця фобія цілком може перерости в серйозне психічне захворювання.

Раніше ми писали про найпоширеніші фобії, з якими ми можемо жити і не знати про це.

Також читайте, як приваблювати і закохувати в себе людей.

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