На нуль помножу: п'яний екс-прокурор влаштував дебош в Києві

Патрульна поліція Києва зупинила водія Audi Q7, який створив аварійну ситуацію на дорозі. Водієм кросовера виявився одіозний колишній прокурор Тернопільської області Ігор Мукан, який не одразу зупинився, а проїхав ще метрів 700. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Мукан хитаючись, вийшов з машини і відразу ж почав погрожувати співробітникам поліції. Він завив, що є працівником Генеральної прокуратури.

"Цуценята, я працівник Генпрокуратури, та ви зараз мене супроводжувати додому будете, а завтра я вас всіх на нуль помножу" – погрожував Мукан.

Ігор Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Він спробував два рази продути драгер, який показує рівень алкоголю у видихуваному повітрі, але в нього нічого не вийшло. На третій раз він відмовився проходити алкотест і за це отримав протокол за статтею 130 "Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".

Ігор Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Варто зазначити, що популярність Мукан здобув після того, як вилаяв і принизив свою колегу. Після цього його відсторонили від роботи, але він подав касаційну скаргу на поновлення на посаді.

Ігор Мукан (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що під Полтавою п'яний 21-річний батько вбив свого 6-місячного сина. Поки мати малюка займалася господарством на вулиці, молодик вбив хлопчика. Дівчина викликала лікаря, але той лише підтвердив смерть дитини і повідомив в поліцію. В даний момент триває слідство.