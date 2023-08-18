У него остались дочки-двойняшки. На войне погиб молодой разведчик-сапер из Ровно

На войне погиб 30-летний военный из Ровно Илья Серко. Его жизнь оборвалась в Луганской области, без отца остались две дочки-двойняшки.

Что известно о бойце

Илья Серко родился в Ровно. Учился в местной школе №22, получил среднее специальное образование повара-кондитера, но по специальности не работал. Он избрал профессию в сфере текстиля, где познакомился с будущей женой - Аленой. Пара работала на производстве одежды в соседних кабинетах - Алена шила, а Илья занимался печатью на изделиях.

В июне 2016 года Илья и Алена поженились, а затем в 2020 году вместе открыли собственную студию печати на одежде. В конце декабря 2021 года в семье появились долгожданные дочери - близнецы Ева и Рут.

Супруги продолжали вместе работать и воспитывать детей до 6 июня 2023 года, именно в этот день Илью мобилизовали.

"Он никогда не служил в армии, но не скрывался, встал на защиту своей страны ради своих самых родных", - написал Третяк.

Известно, что Илья верил в Бога, с детства посещал церковь.

"Илья принял крещение и стал членом церкви "Надежда", активно участвовал в ее жизни. Он занимался молитвенным служением. Илья больше всего ассоциируется со словом "молитва", ревностная, искренняя и откровенная. Кроме того, он проповедовал, постоянно служил в лагерях для сирот, никогда не боялся эмоций, слез, потому что знал, что сопереживать - это не слабость, а сила, - рассказал т пастор Виталий Мищук.

К сожалению, 4 августа 2023 года разведчик-сапер 30-летний Илья Серко погиб вблизи села Новоселовское в Луганской области.

Прощание с Героем состоится 18 августа, в 10:00 на площади Независимости. Похоронят его на кладбище "Новое".