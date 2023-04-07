При нем приняли Конституцию Украины. В аварии погиб экс-депутат Владимир Стретович

В ночь на 7 апреля в автомобильной аварии погиб народный депутат Украины нескольких созывов Владимир Стретович.
О трагической новости сообщил его друг Михаил Поживанов в Facebook.
Известно, что экс-нардеп погиб в ДТП в ночь на 7 апреля. Как именно єто произошло - сейчас неизвестно.
"Досадная новость - вчера в аварии погиб мой друг, товарищ, побратим Владимир Стретович", - написал Поживанов.
Отметим, что Владимир Стретович четыре раза избирался в Верховную Раду Украины.
Депутат принимал участие в административной реформе в конце 90-х, будучи членом государственной комиссии.
Также в 1997-1998 годах был членом Координационного совета по вопросам судебно-правовой реформы. На выборах 2019 года баллотировался в парламент, но не прошел.
Стретович был доцентом факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия". Является автором 50 научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сферах сельского хозяйства, государственного строительства, политологии.
Владимир - заслуженный юрист Украины. Он награжден орденом Ярослава Мудрого ІV степени.
Он является автором 50 научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве и политологии.
Напомним, что Остап Ступка устроил пьяное ДТП с пострадавшими в центре Киева.