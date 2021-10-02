Нічні заморозки відступлять, місцями потеплішає до +20: синоптики назвали дату

Наступні п'ять днів Україна буде під впливом антициклону. Проте сьогодні, 2 жовтня, вірогідні невеликі опади на крайньому заході.

Вночі 2-3 жовтня очікуються заморозки на більшості територій, а 4-го числа температура трохи підвищиться в нічний час, 5-6 жовтня заморозки відступлять, а у вівторок, 6-го числа ймовірні опади у західних областях та Криму.

Поки ж синоптики попереджають про небезпечну погоду

"Вночі 2-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, заморозки на поверхні грунту і місцями в повітрі 0-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, Помаранчевий)", - повідомили в гідрометцентрі.

Температура в наступні п'ять днів +12+16 градусів (на півдні і заході до +18), ще тепліше буде на Закарпатті 3-4 жовтня, +18+20.

Дивіться нижче на картах погоди, що буде з температурою і опадами в найближчі дні.

Скрін: Погода в Україні, прогноз з 2 по 6 жовтня (meteo.gov.ua)