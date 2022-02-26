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"Ніч буде важкою, вони пішли на штурм": Зеленський звернувся до українців

Автор: Людмила Жукова

Президент Володимир Зеленський на другий день вторгнення Росії в Україну звернувся до громадян і попередив їх про важку ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.

"Сьогодні був важкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу абсолютно на всіх фронтах", - почав свою промову президент.

Зеленський попередив українців про те, що їм передує важка ніч, але ми повинні вистояти.

"Ніч буде важче, ніж день. Вночі підуть на штурм, не можна віддати столицю. Цієї ночі повинні вистояти, - президент Зеленський.

Закривайте мітки і знаки, спалюйте ворожу техніку, заявив президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський не відмовлявся від мирних переговорів про припинення вторгнення Росії в Україну.

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Володимир Зеленський