"Ніч буде важкою, вони пішли на штурм": Зеленський звернувся до українців

"Сьогодні був важкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу абсолютно на всіх фронтах", - почав свою промову президент.

Зеленський попередив українців про те, що їм передує важка ніч, але ми повинні вистояти.

"Ніч буде важче, ніж день. Вночі підуть на штурм, не можна віддати столицю. Цієї ночі повинні вистояти, - президент Зеленський.

Закривайте мітки і знаки, спалюйте ворожу техніку, заявив президент.