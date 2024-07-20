Низкогистаминовая диета. Диетолог рассказал, кому именно она нужна

Что такое гистамин

Гистамин является активным биологическим веществом, выделяемым тучными клетками как часть сложной аллергической реакции. Если человек имеет аллергию на определенную пищу, тучные клетки высвобождают гистамин, чтобы защитить организм от собственного восприятия пищи как угрозы. Гистамин посылает организму разные сигналы: расширяет кровеносные сосуды, сужает дыхательные пути и провоцирует сокращение гладких мускул желудочно-кишечного тракта.

Во всех нас организм производит гистамин, и многие продукты, которые мы употребляем в пищу, также содержат гистамин в определенном количестве. Ферменты, в частности диаминооксидаза (DAO), расщепляют гистамин, предотвращая его избыточное количество. Однако у людей с непереносимостью гистамина эти ферменты не работают должным образом по разным причинам.

Непереносимость гистамина не является формой аллергии. Это дозозависимая неиммунная реакция на высокий уровень этого вещества. Если уровень гистамина превышает определенный порог, человек может испытывать различные неприятные симптомы, такие как диарея, вздутие живота, тошнота, рвота, головная боль, насморк, заложенный нос, одышка, зуд кожи, сыпь, крапивница, покраснение, нарушение менструального цикла, боли при менструации, низкое АД (гипотония), быстрое или нерегулярное сердцебиение (аритмия), отек губ, языка или горла. Хотя эти симптомы могут быть вызваны другими факторами или болезнями.

Диагноз непереносимости гистамина устанавливается после исключения других возможных заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника, целиакия, мастоцитоз или синдром активации тучных клеток. Некоторые лекарства также могут вызвать непереносимость гистамина. Это состояние часто является составной частью хронических заболеваний, таких как болезнь Крона.

Непереносимость гистамина не является угрожающим жизни состоянием. Некоторые люди могут даже не подозревать о ее наличии или приписывать свои симптомы другим заболеваниям. Хотя низкогистаминовая диета не лечит непереносимость гистамина, она может улучшить качество жизни, уменьшая неприятные симптомы.

Характеристики низкогистаминовой диеты

Непереносимость гистамина является редким состоянием, влияющим на около 1% населения. У людей с этой непереносимостью уровни гистамина могут значительно колебаться, что затрудняет диагностику заболевания.

Если есть характерные симптомы, не стоит самостоятельно попробовать низкогистаминовую диету, поскольку она достаточно специфична. Этот пищевой план предполагает ограничение продуктов, которые естественно содержат больше гистамина, а также затрудняющих работу фермента диаминооксидазы. Невозможно избежать всего гистамина, однако важно ограничить его количество, чтобы ферменты могли хотя бы частично расщепить.

Люди с непереносимостью гистамина могут ежедневно потреблять разные продукты, однако лучше переносят одни с высоким содержанием гистамина, чем другие. Симптомы также могут зависеть от сезонной динамики, поскольку в определенные месяцы доступно больше сезонных продуктов.

Низкогистаминовый пищевой план не статический и адаптируется к индивидуальным потребностям человека. Поэтому важно, чтобы диетолог или врач наблюдали пациента при соблюдении этой диеты, чтобы обеспечить уменьшение неприятных симптомов без риска дефицитного питания.

Основные принципы низкогистаминовой диеты

В Интернете можно найти много информации о том, какие продукты следует ограничить или исключить при низкогистаминовой диете. Эта информация может быть корректной, но советы не универсальны и не учитывают ваши индивидуальные особенности и потребности. Люди с непереносимостью гистамина могут иметь разные пороги относительно того, что они могут или не могут переносить. Также нет однозначного способа измерять уровень гистамина в пище.

Вот несколько общих принципов для людей, которым необходимо придерживаться низкогистаминовой диеты:

Выбирайте свежие, цельные и необработанные продукты. При ферментации, обработке или хранении продуктов бактерии могут расщеплять гистамин, повышая его уровень в пище. Людям с непереносимостью гистамина лучше потреблять максимально свежие продукты, например цели и необработанные.

Зачастую целесообразно максимально ограничивать определенные продукты. Это могут быть алкогольные напитки (вино, пиво, шампанское), выдержанное или обработанное мясо (колбасы, мясные нарезки, бекон), выдержанные, копченые, непастеризованные или синие сыры, ферментированные продукты (кимчи, кефир, квашеная капуста), консервированные, маринованные, соленые, сушеные или копченые продукты, определенные овощи (помидоры, баклажаны, шпинат), тропические фрукты (ананасы, бананы, папайя, цитрусовые), рыба или морепродукты, не свежеуловленные или замороженные (например, консервированная скумбр) , сардины, сельдь), клубника, орехи, арахис, бобовые (чечевица, фасоль), соевые продукты, шоколад, продукты с добавками (красители, консерванты) и другие.

Этот список не является исчерпывающим. Все продукты содержат определенное количество гистамина, поэтому уровень ограничения в низкогистаминовой диете варьируется в зависимости от характера симптомов и личного порога гистамина.

Кому не подходит низкогистаминовая диета

Низкогистаминовая диета не подходит для всех людей с непереносимостью гистамина из-за значительных ограничений в питании. Особенно это касается тех, у кого в прошлом были проблемы с расстройством пищевого поведения или которым это расстройство диагностировано недавно.

Лучше всего для управления симптомами могут подойти антигистаминные препараты, назначенные лечащим врачом. Сосредоточение на чрезмерных ограничениях питания вместо других форм вмешательства для достижения лечебных целей (контроль симптомов) может вызвать восстановление расстройства пищевого поведения или способствовать его прогрессированию.