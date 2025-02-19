Низкий сахар в крови: симптомы, которые игнорировать - смертельно опасно

Симптомы гипогликемии

Первые признаки низкого уровня сахара могут быть незаметными, но если не обратить внимание, состояние может ухудшиться.

Основные симптомы:

Дрожь, потливость, слабость

Головокружение, головная боль

Учащенное сердцебиение

Резкая смена настроения, раздражительность

Чувство голода

Спутанность сознания, сложность в концентрации

Чем опасна гипогликемия

Если уровень глюкозы продолжает снижаться, возможны серьезные последствия:

Потеря сознания

Судороги

Повреждение мозга при длительном дефиците глюкозы

Что делать при гипогликемии

Если вы почувствовали симптомы, нужно немедленно поднять уровень сахара в крови:

Выпить сладкий напиток или съесть 10-15 г быстрых углеводов (например, 3-4 кусочка сахара, 1 столовую ложку меда или 150 мл фруктового сока).

Через 10-15 минут проверить состояние и, если нужно, повторить прием углеводов.

Если симптомы не проходят или состояние ухудшается - немедленно обратитесь к врачу.

Чтобы избежать гипогликемии, важно придерживаться регулярного питания, не пропускать приемы пищи и контролировать уровень сахара в крови, особенно людям с диабетом.