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Низкий сахар в крови: симптомы, которые игнорировать - смертельно опасно

Фото: Чем грозит низкий уровень сахара в крови (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Низкий уровень сахара в крови, или гипогликемия - это состояние, когда уровень глюкозы падает ниже 3,9 ммоль/л. Это может случаться у людей с диабетом, которые принимают инсулин или определенные сахароснижающие препараты, а также у здоровых людей из-за нерегулярного питания или чрезмерных физических нагрузок.

Почему такое состояние опасно - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Симптомы гипогликемии

Первые признаки низкого уровня сахара могут быть незаметными, но если не обратить внимание, состояние может ухудшиться.

Основные симптомы:

  • Дрожь, потливость, слабость
  • Головокружение, головная боль
  • Учащенное сердцебиение
  • Резкая смена настроения, раздражительность
  • Чувство голода
  • Спутанность сознания, сложность в концентрации

Чем опасна гипогликемия

Если уровень глюкозы продолжает снижаться, возможны серьезные последствия:

  • Потеря сознания
  • Судороги
  • Повреждение мозга при длительном дефиците глюкозы

Что делать при гипогликемии

Если вы почувствовали симптомы, нужно немедленно поднять уровень сахара в крови:

  • Выпить сладкий напиток или съесть 10-15 г быстрых углеводов (например, 3-4 кусочка сахара, 1 столовую ложку меда или 150 мл фруктового сока).
  • Через 10-15 минут проверить состояние и, если нужно, повторить прием углеводов.
  • Если симптомы не проходят или состояние ухудшается - немедленно обратитесь к врачу.

Чтобы избежать гипогликемии, важно придерживаться регулярного питания, не пропускать приемы пищи и контролировать уровень сахара в крови, особенно людям с диабетом.

 

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В материале использованы источники - МОЗ, Healthline, CDC.

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