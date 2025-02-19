Низкий сахар в крови: симптомы, которые игнорировать - смертельно опасно

Низкий уровень сахара в крови, или гипогликемия - это состояние, когда уровень глюкозы падает ниже 3,9 ммоль/л. Это может случаться у людей с диабетом, которые принимают инсулин или определенные сахароснижающие препараты, а также у здоровых людей из-за нерегулярного питания или чрезмерных физических нагрузок.
Почему такое состояние опасно - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Первые признаки низкого уровня сахара могут быть незаметными, но если не обратить внимание, состояние может ухудшиться.
Основные симптомы:
Если уровень глюкозы продолжает снижаться, возможны серьезные последствия:
Если вы почувствовали симптомы, нужно немедленно поднять уровень сахара в крови:
Чтобы избежать гипогликемии, важно придерживаться регулярного питания, не пропускать приемы пищи и контролировать уровень сахара в крови, особенно людям с диабетом.
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В материале использованы источники - МОЗ, Healthline, CDC.