Низкий сахар в крови: симптомы, которые игнорировать - смертельно опасно
Низкий уровень сахара в крови, или гипогликемия - это состояние, когда уровень глюкозы падает ниже 3,9 ммоль/л. Это может случаться у людей с диабетом, которые принимают инсулин или определенные сахароснижающие препараты, а также у здоровых людей из-за нерегулярного питания или чрезмерных физических нагрузок.
Почему такое состояние опасно - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Симптомы гипогликемии
Первые признаки низкого уровня сахара могут быть незаметными, но если не обратить внимание, состояние может ухудшиться.
Основные симптомы:
- Дрожь, потливость, слабость
- Головокружение, головная боль
- Учащенное сердцебиение
- Резкая смена настроения, раздражительность
- Чувство голода
- Спутанность сознания, сложность в концентрации
Чем опасна гипогликемия
Если уровень глюкозы продолжает снижаться, возможны серьезные последствия:
- Потеря сознания
- Судороги
- Повреждение мозга при длительном дефиците глюкозы
Что делать при гипогликемии
Если вы почувствовали симптомы, нужно немедленно поднять уровень сахара в крови:
- Выпить сладкий напиток или съесть 10-15 г быстрых углеводов (например, 3-4 кусочка сахара, 1 столовую ложку меда или 150 мл фруктового сока).
- Через 10-15 минут проверить состояние и, если нужно, повторить прием углеводов.
- Если симптомы не проходят или состояние ухудшается - немедленно обратитесь к врачу.
Чтобы избежать гипогликемии, важно придерживаться регулярного питания, не пропускать приемы пищи и контролировать уровень сахара в крови, особенно людям с диабетом.
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В материале использованы источники - МОЗ, Healthline, CDC.
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