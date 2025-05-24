Низкое давление - опасно? Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Какое давление считается низким?
Общепринято считать, что слишком низким является артериальное давление, показатели которого опускаются ниже 90/60 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба). Верхнее число (систолическое давление) отражает давление в артериях во время сокращения сердечной мышцы, а нижнее число (диастолическое давление) - давление в артериях между ударами сердца, когда мышца расслабляется и наполняется кровью.
Однако, стоит отметить, что показатели артериального давления могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, возраста, уровня физической активности и общего состояния здоровья человека. Для некоторых людей низкое давление может быть нормой и не вызывать никаких неприятных симптомов. В таком случае врачи говорят о физиологической гипотензии.
Проблемы начинаются тогда, когда низкое давление сопровождается характерными симптомами:
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Головокружение, особенно при резкой смене положения тела (например, при подъеме с кровати или стула). Это может свидетельствовать о недостаточном кровоснабжении головного мозга.
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Слабость и быстрая утомляемость даже после незначительной физической нагрузки.
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Помутнение в глазах или ощущение "мушек" перед глазами.
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Холодная, бледная и липкая кожа.
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Тошнота или даже рвота.
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Учащение сердцебиения.
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Затрудненное или поверхностное дыхание.
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Трудности с концентрацией внимания.
- В тяжелых случаях возможна потеря сознания.
- Пульсирующая головная боль, которая может локализоваться в области висков или лба и усиливаться после физического или умственного напряжения.
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Раздражительность.
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Снижение памяти.
Если вы заметили у себя один или несколько из этих симптомов, особенно если они возникают регулярно, это может быть признаком артериальной гипотензии, и вам следует обратиться к врачу для установления причины и получения рекомендаций.
Причины низкого давления
- Обезвоживаниеорганизма является одной из самых распространенных причин. Недостаточное потребление жидкости приводит к уменьшению объема циркулирующей крови, что может привести к снижению давления.
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Длительное пребывание в постели или малоподвижный образ жизни могут привести к ослаблению тонуса сосудов и, как следствие, к гипотензии.
- Некоторые медицинские состояния, такие как сердечная недостаточность, аритмия, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, анемия или внутреннее кровотечение, могут вызывать снижение артериального давления.
- Прием некоторых лекарственных препаратов, в частности мочегонных средств, бета-блокаторов, антидепрессантов и некоторых других, может иметь побочный эффект в виде снижения давления.
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Беременность часто сопровождается снижением артериального давления, особенно в первом и втором триместрах.
- Сильные эмоциональные стрессы или длительная депрессия также могут влиять на уровень артериального давления.
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Серьезные инфекции или аллергические реакции могут привести к резкому падению артериального давления.
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Недостаточное питание и дефицит некоторых витаминов (например, витамина В12 и фолиевой кислоты) также могут быть причиной гипотензии.
- Иногда причину низкого давления установить не удается (идиопатическая гипотензия).
Что же делать при низком давлении?
Прежде всего, необходимо обратиться к врачу для диагностики и выявления основной причины гипотензии. Врач проведет необходимые обследования (измерение артериального давления, ЭКГ, анализы крови и т.д.) и на их основе разработает индивидуальный план лечения.
Во многих случаях для повышения низкого давления достаточно внести определенные изменения в образ жизни:
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Пейте достаточно жидкости в течение дня (не менее 1,5-2 литров). Отдавайте предпочтение чистой воде, травяным чаям, компотам без добавления сахара.
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Избегайте резких движений. Вставайте с кровати или стула медленно, чтобы предотвратить головокружение.
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Питайтесь регулярно и сбалансировано. Не пропускайте приемы пищи. Включите в свой рацион продукты, богатые солью (в умеренных количествах и по рекомендации врача), такие как соленые огурцы, квашеная капуста.
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Увеличьте потребление соли (только по рекомендации врача!). Соль способствует задержке жидкости в организме и повышению артериального давления.
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Носите компрессионные чулки (по рекомендации врача). Они помогают улучшить кровообращение в ногах и предотвращают резкое снижение давления при изменении положения тела.
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Ограничьте употребление алкоголя, поскольку он может расширять сосуды и приводить к снижению давления.
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Будьте осторожны с кофеином. Хотя кофеин может временно повысить давление, его чрезмерное употребление может привести к обезвоживанию.
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Выполняйте умеренные физические упражнения. Регулярная физическая активность способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и нормализации артериального давления.
- При ощущении головокружения или слабости присядьте или лягте и поднимите ноги выше уровня сердца.