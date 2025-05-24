Низкое давление - опасно? Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Артериальное давление является важным показателем состояния сердечно-сосудистой системы. Обычно мы больше беспокоимся о высоком давлении, но низкое давление также может быть причиной дискомфорта и даже серьезных проблем со здоровьем.

Какое давление считается пониженным и что с этим делать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какое давление считается низким?

Общепринято считать, что слишком низким является артериальное давление, показатели которого опускаются ниже 90/60 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба). Верхнее число (систолическое давление) отражает давление в артериях во время сокращения сердечной мышцы, а нижнее число (диастолическое давление) - давление в артериях между ударами сердца, когда мышца расслабляется и наполняется кровью.

Однако, стоит отметить, что показатели артериального давления могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, возраста, уровня физической активности и общего состояния здоровья человека. Для некоторых людей низкое давление может быть нормой и не вызывать никаких неприятных симптомов. В таком случае врачи говорят о физиологической гипотензии.

Проблемы начинаются тогда, когда низкое давление сопровождается характерными симптомами:

Головокружение , особенно при резкой смене положения тела (например, при подъеме с кровати или стула). Это может свидетельствовать о недостаточном кровоснабжении головного мозга.

, особенно при резкой смене положения тела (например, при подъеме с кровати или стула). Это может свидетельствовать о недостаточном кровоснабжении головного мозга. Слабость и быстрая утомляемость даже после незначительной физической нагрузки.

даже после незначительной физической нагрузки. Помутнение в глазах или ощущение "мушек" перед глазами.

или ощущение "мушек" перед глазами. Холодная, бледная и липкая кожа .

. Тошнота или даже рвота.

или даже рвота. Учащение сердцебиения .

. Затрудненное или поверхностное дыхание .

. Трудности с концентрацией внимания .

. В тяжелых случаях возможна потеря сознания .

. Пульсирующая головная боль , которая может локализоваться в области висков или лба и усиливаться после физического или умственного напряжения.

, которая может локализоваться в области висков или лба и усиливаться после физического или умственного напряжения. Раздражительность .

. Снижение памяти.

Если вы заметили у себя один или несколько из этих симптомов, особенно если они возникают регулярно, это может быть признаком артериальной гипотензии, и вам следует обратиться к врачу для установления причины и получения рекомендаций.

Причины низкого давления

Обезвоживание организма является одной из самых распространенных причин. Недостаточное потребление жидкости приводит к уменьшению объема циркулирующей крови, что может привести к снижению давления.

является одной из самых распространенных причин. Недостаточное потребление жидкости приводит к уменьшению объема циркулирующей крови, что может привести к снижению давления. Длительное пребывание в постели или малоподвижный образ жизни могут привести к ослаблению тонуса сосудов и, как следствие, к гипотензии.

или малоподвижный образ жизни могут привести к ослаблению тонуса сосудов и, как следствие, к гипотензии. Некоторые медицинские состояния , такие как сердечная недостаточность, аритмия, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, анемия или внутреннее кровотечение, могут вызывать снижение артериального давления.

, такие как сердечная недостаточность, аритмия, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, анемия или внутреннее кровотечение, могут вызывать снижение артериального давления. Прием некоторых лекарственных препаратов , в частности мочегонных средств, бета-блокаторов, антидепрессантов и некоторых других, может иметь побочный эффект в виде снижения давления.

, в частности мочегонных средств, бета-блокаторов, антидепрессантов и некоторых других, может иметь побочный эффект в виде снижения давления. Беременность часто сопровождается снижением артериального давления, особенно в первом и втором триместрах.

часто сопровождается снижением артериального давления, особенно в первом и втором триместрах. Сильные эмоциональные стрессы или длительная депрессия также могут влиять на уровень артериального давления.

или длительная депрессия также могут влиять на уровень артериального давления. Серьезные инфекции или аллергические реакции могут привести к резкому падению артериального давления.

или аллергические реакции могут привести к резкому падению артериального давления. Недостаточное питание и дефицит некоторых витаминов (например, витамина В12 и фолиевой кислоты) также могут быть причиной гипотензии.

и дефицит некоторых витаминов (например, витамина В12 и фолиевой кислоты) также могут быть причиной гипотензии. Иногда причину низкого давления установить не удается (идиопатическая гипотензия).

Что же делать при низком давлении?

Прежде всего, необходимо обратиться к врачу для диагностики и выявления основной причины гипотензии. Врач проведет необходимые обследования (измерение артериального давления, ЭКГ, анализы крови и т.д.) и на их основе разработает индивидуальный план лечения.

Во многих случаях для повышения низкого давления достаточно внести определенные изменения в образ жизни: