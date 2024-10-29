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Низкий гемоглобин: диетолог назвала продукты, богатые железом

Диетолог назвала продукты, содержащие железо (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сниженный уровень гемоглобина в крови человека является частой проблемой. Привести показатель в норму можно с помощью правильных продуктов в рационе.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему снижается уровень гемоглобина и какие симптомы об этом свидетельствуют.

Причины низкого гемоглобина

По данным ВОО3, почти треть населения мира страдает железодефицитом. Он может поражать до 40% подростков и молодых женщин. Железодефицитная анемия - одна из самых распространенных форм анемии.

Диетолог Ольга Дорош рассказала, что железо важно для образования гемоглобина. Когда его не хватает, то клетки не получают достаточно кислорода, что приводит к слабости, головокружениям, одышке, проблемам с кожей, волосами и ухудшению когнитивных функций.

Железо также необходимо:

  • для физического роста
  • неврологического развития
  • функционирование клеток
  • работы иммунной и эндокринной систем

В группе риска находятся:

  • вегетарианцы и веганы
  • частые доноры крови
  • люди с хроническими заболеваниями ЖКТ
  • профессиональные спортсмены
  • женщины особенно с обильными месячными
  • беременные и женщины на ГВ
  • дети

К причинам низкого гемоглобина относят:

  • неправильное питание или дефицит железа, витамина B12, и фолиевой кислоты
  • потеря крови из-за травм, хирургические вмешательства, регулярные носовые кровотечения, обильные месячные или внутренние кровотечения
  • заболевания крови и злокачественные опухоли
  • хронические заболевания
  • генетические состояния
  • побочные эффекты лекарственных препаратов
  • нарушенное всасывание и усвоение железа из-за проблем с пищеварительной системой
  • беременность

Что есть, чтобы поддерживать уровень железа

Растительные продукты и продукты, обогащенные железом, содержат только негемовое железо, в то время как мясо, морепродукты и птица содержат как гемовое, так и негемовое железо.

Гемовое усваивается лучше - до 15-30% по сравнению с 2-20% из растительных источников. Негемовое из растений нуждается в помощи для лучшего усвоения, например, витамина С.

Существуют определенные продукты, содержащие больше железа в своем составе:

  • говяжья печень - 60 г/9 мг
  • куриная печень - 60 г/6 мг
  • индейка вареная - 60r/1,7 мг
  • красное мясо (говядина) - 2,7 мг
  • вареная говядина - 60 г/2-3 мг
  • тыквенные семена - 100 г/8,8 мг
  • яйца - 2 шт/1,2 мг
  • тофу - 100 г/5,4 мг
  • мидии, устрицы - 100 г/5,5, 6,7 мг
  • сардины консервированные - 100 г/2,9 мг
  • фасоль белая сухая - 100 г/3,7 мг
  • гречка сухая - 100 г/2,2 мг

Примеры блюд (фото: instagram.com/olhadorosh)

По словам эксперта, чай, кофе, какао и молоко не следует пить во время еды, если есть подозрение на низкий уровень железа, дефицит или запивать ими препарат железа.

Пейте эти напитки через 1-2 часа после еды, поскольку вещества из них уменьшают усвоение железа. Когда все в порядке очень трудно получить дефицит железа, выпивая кофе за завтраком или обедом.

Ранее мы сообщали, в какое время суток правильно принимать препараты железа.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Дорош и сайт Better health.

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