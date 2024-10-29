Низкий гемоглобин: диетолог назвала продукты, богатые железом

Сниженный уровень гемоглобина в крови человека является частой проблемой. Привести показатель в норму можно с помощью правильных продуктов в рационе.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему снижается уровень гемоглобина и какие симптомы об этом свидетельствуют.
По данным ВОО3, почти треть населения мира страдает железодефицитом. Он может поражать до 40% подростков и молодых женщин. Железодефицитная анемия - одна из самых распространенных форм анемии.
Диетолог Ольга Дорош рассказала, что железо важно для образования гемоглобина. Когда его не хватает, то клетки не получают достаточно кислорода, что приводит к слабости, головокружениям, одышке, проблемам с кожей, волосами и ухудшению когнитивных функций.
Железо также необходимо:
В группе риска находятся:
К причинам низкого гемоглобина относят:
Растительные продукты и продукты, обогащенные железом, содержат только негемовое железо, в то время как мясо, морепродукты и птица содержат как гемовое, так и негемовое железо.
Гемовое усваивается лучше - до 15-30% по сравнению с 2-20% из растительных источников. Негемовое из растений нуждается в помощи для лучшего усвоения, например, витамина С.
Существуют определенные продукты, содержащие больше железа в своем составе:
По словам эксперта, чай, кофе, какао и молоко не следует пить во время еды, если есть подозрение на низкий уровень железа, дефицит или запивать ими препарат железа.
Пейте эти напитки через 1-2 часа после еды, поскольку вещества из них уменьшают усвоение железа. Когда все в порядке очень трудно получить дефицит железа, выпивая кофе за завтраком или обедом.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Дорош и сайт Better health.