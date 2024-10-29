Низкий гемоглобин: диетолог назвала продукты, богатые железом

Причины низкого гемоглобина

По данным ВОО3, почти треть населения мира страдает железодефицитом. Он может поражать до 40% подростков и молодых женщин. Железодефицитная анемия - одна из самых распространенных форм анемии.

Диетолог Ольга Дорош рассказала, что железо важно для образования гемоглобина. Когда его не хватает, то клетки не получают достаточно кислорода, что приводит к слабости, головокружениям, одышке, проблемам с кожей, волосами и ухудшению когнитивных функций.

Железо также необходимо:

для физического роста

неврологического развития

функционирование клеток

работы иммунной и эндокринной систем

В группе риска находятся:

вегетарианцы и веганы

частые доноры крови

люди с хроническими заболеваниями ЖКТ

профессиональные спортсмены

женщины особенно с обильными месячными

беременные и женщины на ГВ

дети

К причинам низкого гемоглобина относят:

неправильное питание или дефицит железа, витамина B12, и фолиевой кислоты

потеря крови из-за травм, хирургические вмешательства, регулярные носовые кровотечения, обильные месячные или внутренние кровотечения

заболевания крови и злокачественные опухоли

хронические заболевания

генетические состояния

побочные эффекты лекарственных препаратов

нарушенное всасывание и усвоение железа из-за проблем с пищеварительной системой

беременность

Что есть, чтобы поддерживать уровень железа

Растительные продукты и продукты, обогащенные железом, содержат только негемовое железо, в то время как мясо, морепродукты и птица содержат как гемовое, так и негемовое железо.

Гемовое усваивается лучше - до 15-30% по сравнению с 2-20% из растительных источников. Негемовое из растений нуждается в помощи для лучшего усвоения, например, витамина С.

Существуют определенные продукты, содержащие больше железа в своем составе:

говяжья печень - 60 г/9 мг

куриная печень - 60 г/6 мг

индейка вареная - 60r/1,7 мг

красное мясо (говядина) - 2,7 мг

вареная говядина - 60 г/2-3 мг

тыквенные семена - 100 г/8,8 мг

яйца - 2 шт/1,2 мг

тофу - 100 г/5,4 мг

мидии, устрицы - 100 г/5,5, 6,7 мг

сардины консервированные - 100 г/2,9 мг

фасоль белая сухая - 100 г/3,7 мг

гречка сухая - 100 г/2,2 мг

Примеры блюд (фото: instagram.com/olhadorosh)

По словам эксперта, чай, кофе, какао и молоко не следует пить во время еды, если есть подозрение на низкий уровень железа, дефицит или запивать ими препарат железа.

Пейте эти напитки через 1-2 часа после еды, поскольку вещества из них уменьшают усвоение железа. Когда все в порядке очень трудно получить дефицит железа, выпивая кофе за завтраком или обедом.