"Низкокалорийно и вкусно". Диетолог назвала ужин, который остановит старение украинцев

Советует ли ужинать диетолог?

Оксана Скиталинская показала, какие продукты выбирает для себя на ужин. На ее тарелке можно увидеть охлажденный отварной картофель, сыр фета, сельдь, красный перец, квашеная капуста и лук.

Картофель – это источник полезного резистентного крахмала.

В селедке содержатся Омега-3 жирные кислоты, в сыром фете - мы найдем полезный белок и полезный кальций для организма.

Квашеная капуста – это источник пре и пробиотиков. В красном перце содержатся каротиноиды, витамин С и клетчатка.

"Посмотрите, все сбалансировано, низкокалорийно, низкоглемично и ну очень вкусно", - рассказала о своем питательном ужине Скиталинская.