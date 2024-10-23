"Низкокалорийно и вкусно". Диетолог назвала ужин, который остановит старение украинцев
Диетолог на собственном примере показала, как должен выглядеть сбалансированный ужин украинцев, если они хотят сохранить молодость.
Какая же она - тарелка "молодости", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео диетолога и нутрициолога Оксаны Скиталинской в Instagram.
Советует ли ужинать диетолог?
Оксана Скиталинская показала, какие продукты выбирает для себя на ужин. На ее тарелке можно увидеть охлажденный отварной картофель, сыр фета, сельдь, красный перец, квашеная капуста и лук.
Картофель – это источник полезного резистентного крахмала.
В селедке содержатся Омега-3 жирные кислоты, в сыром фете - мы найдем полезный белок и полезный кальций для организма.
Квашеная капуста – это источник пре и пробиотиков. В красном перце содержатся каротиноиды, витамин С и клетчатка.
"Посмотрите, все сбалансировано, низкокалорийно, низкоглемично и ну очень вкусно", - рассказала о своем питательном ужине Скиталинская.
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