Нежный и диетический мясной хлебец с шампиньонами и овощами: готовим блюдо, от которого все будут в восторге

Хлебец из куриного мяса и шампиньонов - это нежное диетическое блюдо, которое удивит ваших родных. Его можно подавать как отдельную закуску, как дополнение к гарниру или даже - брать с собой для перекуса.

Как приготовить нежный мясной хлебец с грибами и овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал "Готовим блюда с Шеф-поваром".

Что вам понадобится:

Филе куриное - 600 г

Яйцо - 1 шт.

Шампиньоны - 250 г

Морковь - 2 шт.

Соль, специи, зелень - по своему вкусу

Лук - по желанию

Как готовить нежный хлебец с грибами

Куриное филе нарезаем кусочками и пропускаем через мясорубку. Если есть возможность использовать готовый фарш, то этот шаг пропускаем. К фаршу добавляем соль, яйцо и любимые специи по своему вкусу.

Хорошо все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем фарш в холодильник хотя бы на один час.

Грибы чистим, нарезаем кусочками среднего размера. Выкладываем их на разогретую, но сухую сковородку, обжариваем на среднем огне до испарения влаги. В конце грибы можно немного подсолить.

Морковь нарезаем кубиками или натираем на терке.

Достаем из холодильника фарш, добавляем к нему грибы, морковь, любимую зелень и все хорошо перемешиваем.

Полученный фарш делим на две части. Одну из них выкладываем на пищевую пленку и сворачиваем в плотную колбаску и фиксируем края.

Полученную заготовку заворачиваем в фольгу. Так же формируем и второй хлебец. Ставим на огонь кастрюлю, в которую поместится хлебец и доводим до кипения.

В кипящую воду перекладываем заготовку и варим примерно 45 минут. Достаем готовый хлебец, даем остыть, снимаем фольгу и пленку.

Перед подачей нарезаем на порционные кусочки.

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