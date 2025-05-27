Никаких дублеров: 5 скандальных сцен в кино, где актеры занимались сексом по-настоящему

В мире кино существует тонкая грань между актерской игрой и реальностью. Некоторые режиссеры готовы ее полностью стереть - во имя "настоящего искусства". Иногда для достижения максимальной достоверности они требуют от актеров больше, чем просто эмоций - снять сцену интима... без всякой имитации.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 самых громких и скандальных фильмов, в которых сексуальные сцены были реальными, а не результатом монтажа или постановки.

"Клык" (Dogtooth)

Психологическая драма Йоргоса Лантимоса 2009 года - это настоящий шок в стиле арт-хаус. Сюжет сосредоточен на трех подростках, которых отец держит изолированно от мира, заставляя жить в причудливо искаженной реальности.

Но самые громкие обсуждения вызвала сцена, которая, по информации Британского совета по классификации фильмов (BBFC), содержит реальный, несимулированный секс.

Несмотря на это, фильм получил впечатляющие 93% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Критики признаются: "Для кого-то эта лента станет слишком тревожной - но настолько оригинальных историй в современном кино очень мало".

"Коричневый зайчик" (The Brown Bunny)

Лента Винсента Галло 2003 года стала легендарной из-за скандальной сцены с Хлоей Севиньи, которая исполнила настоящий оральный секс с режиссером в кадре. Многие посчитали сцену чрезмерной, а сам фильм - омраченным из-за этой откровенности.

В 2011 году Хлоя призналась журналу Playboy, что ей было очень тяжело.

"Было тяжело. Здесь много эмоций. Возможно, мне когда-то придется пройти терапию. Но я люблю Винсента, фильм прекрасен и трагичен, я горжусь своей игрой", - откровенно сказала актриса.

Сцена стала одной из самых обсуждаемых в карьере Севиньи, но она так и не отреклась от своей работы.

"Эхо прошлого" (Little Ashes)

Роберт Паттинсон в роли молодого Сальвадора Дали - не самое ожидаемое амплуа звезды "Сумерек". Но именно в этой малоизвестной ленте 2008 года актер сделал то, что шокировало даже фанов артхауса.

"Во время съемок сцены мастурбации я действительно это делал. Просто симулировать не получалось", - признался актер в интервью немецкому Interview Magazine.

Паттинсон поделился, что после этого даже думал бросить актерство. Но эмоциональный вызов в фильме, похоже, лишь укрепил его авторитет как актера, способного на отчаянные роли.

"Калигула" (Caligula)

Этот фильм - настоящая эпопея разврата и неистовства. Эротическая драма 1979 года с Малкольмом Макдауэллом в главной роли стала синонимом кинематографического скандала. Причина - реальные сцены секса, профинансированные основателем журнала Penthouse Бобом Гуччионе.

"Мы сделали с кино то, что другие делали со словами", - так он описал нескрываемые сцены в интервью.

"Калигула" оставила после себя след не только как провокация, но и как граница между порно и "высоким" кино.

"Не оглядывайся сейчас" (Don't Look Now)

Этот психологический триллер 1973 года до сих пор порождает споры среди киноманов. В сцене любви между героями Дональда Сазерленда и Джули Кристи якобы был настоящий секс - по крайней мере, так утверждали критики, журналисты и коллеги по цеху.

Несмотря на десятилетия слухов, съемочная группа отрицала правдивость этой сцены, однако эффект остался - интимный эпизод до сих пор считается одним из самых реалистичных в кинематографе.

Британская BBFC назвала сцену "изысканной и неотъемлемой частью сюжета", но фильму таки присвоили рейтинг X.