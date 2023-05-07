Никак не заживляет раны и может еще больше навредить: врач разнесла популярный в СССР антисептик

Что такое зеленка

Бриллиантовый (или бриллиантовый) зеленый или зеленка - антисептик, синтетический анилиновый краситель в этиловом спирте.

Он является одним из самых популярных антисептиков на территории бывшего СССР, в том числе - и в Украине.

Но зеленка редко используется в странах с развитой медициной, благодаря существованию более эффективных антисептиков, таких как повидон-йод и хлоргексидин. В частности, они не обладают таким окрашивающим эффектом и меньше раздражают кожу.

К сожалению, зеленка очень популярна среди украинцев при ветряной оспе, потому что как дезинфицирует, и дает возможность узнать, когда уже перестает "сыпать"...

Какой вред может нанести зеленка

Этот антисептик, говорит врач, опасен тем, что:

раздражает кожу, может оставлять ожоги

пересушивает кожные покровы, что не дает возможности ускорить заживление.

на слизистые вообще нельзя это средство наносить, то есть в рот, в нос (слизистая более хрупкая и не выдерживающая этих пыток, вы такими действиями никак не поможете)

если нанести зеленку на пупок новорожденного – это пересушит рану, образуется трескающаяся корочка и постоянно травмируется тем самым замедляя процесс заживления – это нарушает естественную колонизацию микрофлорой кожи и затягивает заживление.

Чем заменить зеленку

При ветряной оспе основная задача помочь ребенку снять неприятные ощущения, зуд. С этим поможет справиться – каламин (средство от зуда). Сейчас много разных средств, имеющих в составе каламин. Также он не пересушивает кожу, тем самым не замедляет процесс заживления, регенерации, бесцветен.

На раны, кровоподтеки - хлоргексидин . Он не жжет, не пересушивает, не окрашивает, обеззараживает.

ВОЗ не рекомендует обрабатывать пуповинный остаток новорожденного вообще. Для очистки просто используйте воду и не травмируйте памперсом .

Поэтому, если не хотите ожогов, токсических поражений – выбрасывайте зеленку из своей аптечки.

Почему в Европе и США не используют зеленку

В настоящее время нет исследований, доказывающих эффективность этого средства. Неизвестен молекулярный механизм ее действия.

Кроме того, до сих пор неизвестно, есть ли у бриллиантовой зеленки канцерогенные свойства.

Третья причина связана с эстетической составляющей. Если для нашего менталитета совершенно не проблема ходить в зеленую точку, или с зелеными коленями, то в Европе и США это недопустимо.