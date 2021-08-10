Ніцой накинулася на олімпійців: "воно чуло, що треба говорити українською, але стоїть і цвікає"

Лариса Ніцой накинулася на українських спортсменів за те, що вони на Олімпіаді говорили російською мовою. Українська письменниця обурилася, що спортсмени представляють Україну, але дозволяють собі говорити російською мовою.

За словами Лариси Ніцой, вона повернулася в місто після відпочинку на природі та включила телевізор, де показували українських спортсменів на Олімпіаді. Дівчата в блакитній формі з тризубчиками розповідали російською мовою про те, як вони раді завоювати медаль для України.

"Срань господня! Так вони знущаються. Скільки зроблено зауважень! Скільки говорено-переговорено! Скільки вже сказано слів! Скільки пояснень. Якщо їдеш представляти Україну, то представляй її, курка, українською мовою! А якщо їдеш представляти себе - то фіг би поїхало, на такі змагання їдуть не від себе, а від країни", - обурилася Ніцой.

Вона додала, що це справжня психологічна війна – говорити не мовою країни, від якої виступаєш.

"Вони що, не чули, що нашу країну, яка їх туди послала, треба представляти мовою країни.? Не чули настанови, щоб розмовляли українською? Чули, курва! Але це така їхня психологічна війна з нами. Це так ці курки нас ламають. Воно чуло, що треба говорити українською, але стоїть і цвікає по-своєму... ", - написала письменниця.

Крім того, Лариса Ніцой звинуватила блогерів і політиків в тому, що вони теж винні в даній ситуації, оскільки під час скандалу з українськими футболістами стали на захист спортсменів.

"Ви довольні своєю роботою? Бо це результат вашої роботи. Оце цвікання - ваша заслуга. Бо коли я зробила зауваження футболісту за його інтерв'ю неукраїнською мовою і почалася хвиля, а вже за кілька днів деякі футболісти заговорили українською - то ви що зробили? Замість підтримати хвилю - ви кинулися її гасити! Замість підтримати моє справедливе зауваження - ви кинулися виступати проти мене і проти мого зауваження! Ви сказали, що мова не так важлива, коли голи забиває. То в результаті що тепер маєте? Цвенькання з усіх каналів - от що ви маєте. Це ваша заслуга. Довольні ?! На будь-які зауваження, ви перелякано галасуєте, що треба ніжно і лагідно. Ну то де ваші лагідні й ніжні танці з бубнами? Не бачу! Де хоч якийсь допис? Немає!"- додала письменниця.