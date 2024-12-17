Янис Тимма таинственно погиб после развода с Седоковой: все детали смерти баскетболиста

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Детали смерти Яниса Тимма

По предварительной информации, смерть спортсмена стала результатом самоубийства. Его тело было обнаружено в подъезде пятиэтажного дома в центре города.

Источник отмечает, что рядом с телом спортсмена лежал телефон, на котором был написан текст "Наберите Анне. Спасибо тебе за все" с ее номером телефона.

Пара, которая была вместе с 2019 года, а в браке - с 2020-го, официально развелась лишь неделю назад - 9 декабря.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

Как рассказала Седокова, их отношения были полны бурных моментов: конфликтов, расставаний и примирений.

Тимма особенно тяжело переживал разрыв и не скрывал своих чувств, постоянно подчеркивая, что она выбрала деньги вместо их любви.

Накануне баскетболист поздравил бывшую жену с днем рождения, опубликовав видео семейного праздника с ее участием. В сети активно обсуждали возможное воссоединение пары.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

Что известно о Янисе Тимме

С 2019 года Тимма выступал за клуб "Химки". До этого он играл за латвийские "АСК Рига", "Лиепаяс Лаувас", "Вентспилс" и ВЭФ, петербургский "Зенит", испанскую "Басконию" и греческий "Олимпиакос".

В 2013 году Тимму во втором раунде драфта выбрал "Мемфис Гриззлис". С 2013 года играл за сборную Латвии. В феврале 2024 года стало известно, что Янис Тимма стал игроком испанского баскетбольного клуба "Обрадойро".

Янис Тимма (фото: instagram.com/janis.timma)

С 2022 года его карьера начала терять темп. Попытки закрепиться в лигах Пуэрто-Рико, Испании и Турции не увенчались успехом. В этот период его отношения с Анной были напряженными, и, похоже, эмоциональные трудности негативно влияли на его игру.