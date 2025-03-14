Нес свет даже в самые тяжелые времена. На войне погиб продюсер шоу "Зважені та щасливі"

На фронте, защищая Украину, погиб Юрий Кирпик - продюсер проектов компании Starlight Media, среди которых "Зважені та щасливі" и сериал "Будиночок на щастя".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу коллеги военнослужащего Александра Быкова.

"Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена", - написал Быков.

Трагическую новость также подтвердила исполнительный продюсер канала ICTV Анастасия Грабарь, которая назвала Юрия "самым профессиональным из телевизионщиков", с которым ей приходилось работать. Юрий Кирпик (фото: facebook.com/jane.rozbytska)

"Теперь ты будешь оберегать нас с неба... друг. Самый профессиональный из телевизионщиков, с которыми мне посчастливилось работать. Честь знать тебя, Герой!", - написала Анастасия.

На каком участке фронта погиб военный, а также в каком подразделении служил - не сообщается.

Отметим, что Юрий Кирпик работал исполнительным продюсером на проектах "Зважені та щасливі", а также сериалах "Джованни" и "Будиночок на щастя". Юрий Кирпик (фото: facebook.com/jane.rozbytska)

В 2012 году, вместе с командой, он получил награду "Телетриумф" за проект "Зважені та щасливі".

Александр Быков открыл сбор средств в поддержку семьи Юрия.

Помочь можно по ссылке.

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