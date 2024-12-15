Нос в фокусе: пластический хирург раскрыл секреты быстрого восстановления после ринопластики

Ринопластика - коррекция формы или размера носа, а также устранение различных дефектов и проблем с дыханием - одна из самых сложных операций в пластической хирургии. Не менее сложным является и процесс восстановления, во время которого очень важно соблюдать все советы и запреты врача.

Что можно, а что запрещено делать пациенту в реабилитационный период после ринопластики подробно рассказал для РБК-Украина (проект Styler) пластический хирург Александр Бебих.

Когда пациент может ехать домой после ринопластики

После ринопластики пациент должен оставаться под наблюдением не менее 5-6 часов. Если операция прошла безупречно и человек хорошо себя чувствует - он может вернуться домой в тот же день.

"Мы всегда советуем оставаться в клинике 1-2 дня. В этот период возможны осложнения. Лучше, чтобы рядом была специализированная помощь. Вспоминаю, как пациентка после операции вернулась домой и на следующий день начала работать в саду. В результате получила кровотечение", - объясняет врач.

В первые дни кровотечение можно спровоцировать просто наклонившись, чтобы обуть кроссовки. Еще один момент: если вы категорически хотите ехать домой - вам нужно сопровождение. Самостоятельно управлять автомобилем после анестезии запрещено.

Как правильно спать после операции?

Травмирование носа предотвращает специальная фиксирующая лангета, которая ставится на завершающем этапе операции. Она также удерживает отек и моделирует желаемую форму носа. И даже когда эта лангета будет снята - пациент получит новую, которая будет использоваться только во время сна.

"Одна из рекомендаций в период восстановления - вообще не касаться носа руками. Во время сна придерживаться ее непросто. Поэтому важно выбрать правильную позу для сна, которая минимизирует отеки и травмирования. Спать нужно на спине, с поднятой головой. Для этого используйте дополнительные подушки, или специальную клиновидную подушку - она поднимет голову на 30-45 градусов", - объясняет Александр Бебих.

Он добавил, что спать в такой позе придется три-четыре недели. Еще один совет - не ложитесь спать рядом с маленькими детьми или домашними животными. Именно они чаще всего травмируют нос пациентам после ринопластики.

Врач ежемесячно обследует пациента после операции (фото из личного архива Александра Бебиха)

Можно ли после операции употреблять алкоголь после операции

Алкогольные напитки оказываются под запретом за две недели до ринопластики, поскольку они разжижают кровь и увеличивают риск кровотечения во время операции. Эти риски надо минимизировать. Что касается восстановительного периода: придется прожить без любимого вина или виски еще две недели.

"Алкоголь провоцирует дополнительные отеки и замедляет заживление тканей из-за обезвоживания. К тому же алкоголь просто несовместим с некоторыми препаратами, которые пациенту прописывает врач. Когда рекомендованный курс лекарств закончится - тогда можно наградить себя одной рюмочкой любимого напитка. Полностью вернуться к привычным дозам алкоголя можно за месяц. Хотя этого конечно делать не стоит", - добавляет пластический хирург.

А как насчет загара после ринопластики?

"Когда ринопластика делается в летний период, мы обязательно акцентируем внимание пациента на том, что шесть месяцев ему нельзя загорать. Ультрафиолетовое излучение провоцирует рост рубцовых тканей. То есть мы можем убрать горбинку на носу, а после отдыха пациента на море, горбинка появится снова", - говорит эксперт.

Солнечное тепло также может усиливать воспаление, а ультрафиолетовое излучение приводит к неравномерной пигментации, которая образует темные пятна в зоне носа. Под воздействием солнца шрамы могут стать более заметными. Во всех этих случаях сразу обращайтесь к врачу.

Что еще нельзя делать после ринопластики

По словам Александра Бебиха, самый первый запрет после операции - это физическая активность.

"Как я уже говорил, наклоны или любые лишние движения могут спровоцировать отек или кровотечение. Поэтому к спортзалу и активному образу жизни можно будет вернуться где-то через месяц. И то при условии, что нагрузки будут расти постепенно. Плавать в бассейне можно только после разрешения хирурга, поскольку это дополнительный риск инфекции и травмирования. В этот период запрещается отдых в сауне и прием горячих ванн", - перечислил пластический хирург.

Нельзя выдувать нос. Если он заложен - специалисты советуют использовать спреи, который может прописать только врач.

Также придется изменить рацион питания: употребление соли, острой пищи и кофеина провоцируют отеки, поэтому от них стоит отказаться.

Нельзя носить очки, поскольку они давят на нос и могут изменить его форму.

Последний запрет касается косметических процедур. Пилинг, лазерная шлифовка и макияж в зоне носа - вещи от которых на время советую отказаться.

Пластический хирург Александр Бебих (фото из личного архива)

Через какое время будет виден окончательный результат ринопластики

Эксперт отмечает, что все зависит от индивидуальных особенностей организма пациента.

"У кого-то процесс восстановления идет быстрее и окончательный результат можно увидеть уже через 6 месяцев. Кому-то для стабилизации всех костных структур нужен год. Процесс реабилитации контролирует хирург", - говорит врач.

Он добавил, что первые полгода пациенту придется ходить на осмотр ежемесячно. приглашаем пациента на осмотр. Следующие полгода человек приходит к хирургу раз в три месяца.

"Продолжительность послеоперационного периода во многом зависит и от квалификации хирурга. Поэтому советую всегда выбирать лучших", - добавляет Александр Бебих.