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"Сейчас стоит и рушится". В Киеве показали уникальный заброшенный памятник архитектуры

Фото: Как сейчас выглядит Бактериологический институт в Киеве (facebook.com/spraga.info)
Автор: Людмила Жукова

Бактериологический институт в Киеве, построенный в конце XIX века, является уникальным памятником архитектуры, который сейчас пустует и разрушается.

Как он выглядит внутри, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

Как выглядит Бактериологический институт в Киеве

Здание находится по улице Амосова, 9.

Оно расположено в самом сердце города, на Байковой горе и поражает своим величественным видом. Возведенное за счет украинских меценатов, оно выполнено в стиле неоренессанс и украшено богатым декором.

В 1928 году институт был реформирован в институт вирусологии, а старое здание перестали использовать. С тех пор строение постепенно приходит в упадок.

Бактериологический институт в Киеве (фото: Кирилл Степанец)

Институт был создан 21 октября 1896 "Киевским Обществом борьбы с заразными болезнями" с целью борьбы с самыми актуальными для того времени болезнями - дифтерией и бешенством. Первое название - Киевский Бактериологический институт. Первым директором был профессор-педиатр В. Е. Чернов.

Двухэтажное здание на улице Амосова 9 пережило гражданскую войну и две мировые войны. Но, несмотря на страшные последствия войны, здание оберегали и ремонтировали, понимая его важность и ценность.

Сегодняшнее состояние памятника должно быть украшением города и ярким образцом своей эпохи, но здание находится в заброшенном состоянии...

Кстати, в Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века.

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Киев