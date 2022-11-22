В Германии украинских беженцев поселили на взлетной полосе аэропорта: "ситуация сложная"

В Берлине украинских беженцев временно поселили в центре бывшего аэропорта Тегель. Люди живут в больших палатках, установленных на взлетной полосе.

Что известно о ситуации с беженцами

Во всех регионах Германии не хватает мест для поселения беженцев, однако страна продолжает принимать людей, бегущих от войны в Украине. С начала полномасштабного вторжения она приютила более 1 миллиона украинцев.

"Ситуация сложная, сейчас приходится размещать людей в больших палатках. У нас есть 600 мест для соискателей убежища. В терминале C - еще 1600 мест для украинцев, но сейчас они в большинстве своем заняты", - заявили представители Немецкого Красного Креста.

На взлетной полосе бывшего аэропорта установили две палатки на 400 человек каждую. Их утепляют с помощью генераторов, вдувающих теплый воздух внутрь.

Беженцам помогают волонтеры и переводчики. Имеется доступ к медицинской и психологической помощи. Украинцев кормят три раза в день. Также у них есть возможность выбрать себе одежду.

До конца года Германия планирует создать еще 10 тысяч мест для беженцев во временных залах и палатках.