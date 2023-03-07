За ним шли люди. Украинцы не могут сдержать слезы из-за гибели "Да Винчи"

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что 27-летний младший лейтенант, командир подразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло, кавалера ордена "Золотая Звезда" был народным героем и Героем Украины.

"Да Винчи" (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

"С первых дней войны на востоке активно участвовал в защите нашей Родины от российских оккупантов. Несмотря на молодой возраст за ним шли люди, его уважали побратимы и боялись враги. Он погиб как воин, как патриот, как офицер", - цитируют генерала в Telegram-канале Сухопутных войск.

Сегодня Да Винчи навсегда войдет в пантеон борцов за свободную и независимую Украину как верный сын украинского народа, подчеркивает Сырский.

"Вечная память, хвала и честь Герою", - добавил он.

Да Винчи (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

Знаменитый воин-разведчик Владимир Регеша с позывным "Санта", который также защищает Украину с 2014 года, называет гибель Коцюбайла потерей для целой нации.

"Потеря тем больше, потому что есть понимание: именно ты должен был стать будущим этого Государства, чтобы и у него было будущее. Покойся с миром, Друг Да Винчи. Честь. Почет. И невыразимая боль, умноженная на ярость", - пишет военный в своем Facebook.

Владимир "Санта" и Дмитрий "Да Винчи" (фото: facebook.com/rehesha.volodymyr)

Побратим "Да Винчи" Михаил Алексеев вспоминает, каким командиром был Коцюбайло.

"Да Винчи… мой первый Командир на войне… шел всегда первым, а окопы с блиндажами делал вместе с ребятами. Помню, как перед первым выездом на боевые вывез нас на тренировку на полигон и один парень бросил гранату почти возле себя, реакция Командира была мгновенной - он накрыл его собой", - рассказал он в Facebook.

Защитник Украины добавил, что Коцюбайло прошел славный Путь Воина от командира отряда во время Революции Достоинства до комбата - без передышки.

"Уверен, он и дальше будет вести и направлять, но уже с Небес!" - пишет Алексеев.

Дмитрий Коцюбайло "Да "Винчи" (фото: facebook.com/MikhalAlieksieiev)

Волонтер Сергей Притула убежден, что память о "Да Винчи" будет жить в Украине и сердцах ее граждан вечно.

"Уйти на войну добровольцем в 18 лет. Провести на фронте треть жизни. Снискать славу ярого Воина, ювелира арты, настоящего командира! Стать примером для подражания! Стать ужасом для врагов. Стать Народным Героем и Героем Украины. Обрести смерть в бою и остаться жить вечно в нашей памяти, в названиях улиц, в именах детей, которые будут названы в твою честь, друг!" - написал он в Facebook.

Дмитрий Коцюбайло "Да "Винчи" (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Также в сети высказывают соболезнования близким и родным Героя, его жене Алине Михайловой, волонтеру и депутату Киевсовета.

Фото: скриншот facebook.com

Журналистка Кристина Беринских вспоминает в Facebook, как была сделана знаменитая фотография "Да Винчи" в стенах Рады во время вручения звания Героя Украины по ее просьбе.

"Да Винчи" во время присвоения звания Героя Украины (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

"Впервые я увидела Да Винчи 24 августа 2020 года в Авдеевке. Тогда на день независимости он организовал вручение наград (не официальных, а сугубо символических) украинским военным.

Тогда меня сильно поразило, как военные из разных подразделений съехались на это награждение в Авдеевку, кто-то смог вырваться только на час, но вырвался, потому что даже для самых опытных и профессиональных - это была большая честь получить награду из рук Да Винчи, легендарного украинского добровольца. Награду, которая не дает денег, ничего не дает, но для них она была очень важна.

Во второй раз Да Винчи удалось поймать в Верховной Раде 1 декабря 2021 года, когда ему вручили звание Героя Украины. Попросила тогда сделать это фото. Это ведь было так правильно дать это звание именно ему.

Сегодня уже есть официальная информация, что герой погиб в бою. 9 лет своей молодой жизни он отдал защите Украины. И всех нас. Никаких слов не хватит, чтобы описать, какая это потеря для страны..." - пишет она.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и младший лейтенант, комбат Дмитрий Коцюбайло (фото: facebook.com)

Дмитрий Коцюбайло (фото: instagram.com/dmitrokotsiubailo / facebook.com)