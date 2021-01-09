Нікотин захищає: вчені розвіяли головні міфи про паління і коронавірус

Дослідники з самого початку пандемії COVID-19 повідомляли про те, що наслідки паління, що відбилися на легенях, можуть призвести до більш різкого і широкого ураження органів на тлі пневмонії. При цьому деякі вчені висловлювали думку, що паління може бути навіть захисним фактором. Вони припускали, що нікотин, присутній в тютюні, може захистити від зараження.

За результатами дослідження, опублікованого Королівським коледжем в Лондоні, тютюн є додатковим фактором ризику під час перенесення коронавірусної інфекції. Про це пише журнал Thorax.

Таким чином, дослідники проаналізували дані, отримані за допомогою програми Zoe COVID Symptom Study, спеціально розробленої для медичних досліджень. У період з березня по квітень 2020 року була зібрана інформація про вік, стать, вагу, зріст, загальний стан здоров'я та паління (11% вибірки заявили, що палять) понад 2,4 мільйона осіб.

Потім був введений наступний протокол: учасники повинні були кожен день говорити, чи відчувають вони себе в нормальному фізичному стані або ні. І якщо ні, то вони повинні були відповісти на кілька запитань, 14 з яких торкалися симптомів COVID-19. Третині учасників довелося пройти опитування. Після аналізу результатів учені дійшли висновку, що курці на 14% частіше мали класичні симптоми COVID-19: лихоманка, постійний кашель і утруднене дихання.

Дослідження також показало, що курці більш схильні до більш тяжких форм хвороби, у порівнянні з некурящими. І нарешті, останній показник був пов'язаний з госпіталізацією: у курців було у два рази більше шансів бути госпіталізованими в разі зараження коронавірусом, ніж у некурящих.

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