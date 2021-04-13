У Нікополі вбили відому волонтерку: допомагала бійцям з початку війни

Підозрюваного у злочині вже затримали - ним виявився 25-річний житель Нікопольського району.

"12 квітня о 5:40 до чергової частини Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що в травматологічне відділення з тілесними ушкодженнями будівлі по вул. Електрометалургів доставили жінку, яка від отриманих травм померла", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі події.

Фото: Місце вбивства волонтера (dp.npu.gov.ua)

Як пишуть місцеві ЗМІ, загибла Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

У ветеранському середовищі її дуже добре знали і поважали. Анжела нагороджена медаллю "За вірність українському народові".

Фото: Анжела Мончинська допомагала військовим з самого початку війни (nikopolpravda.com.ua)