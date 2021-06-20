У Нікополі спіймали підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчинки: всі в шоці, ким він виявився

Задушив і кинув у кущах

У причетності до вбивства Насті підозрюють її однолітка - 15-річного хлопця. Він був знайомий з дівчиною, повідомляють в поліції.

Попередньо повідомляється, що вбивця задушив дівчину поруч з покинутою будівлею, а потім втік з місця злочину.

Тепер йому загрожує звинувачення в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Розслідування злочину триває.

Фото: Настя Карнаух і підозрюваний в її вбивстві (dp.npu.gov.ua)

Дівчинку шукали п'ять днів

Тіло зниклої дівчинки виявив 19 червня кінолог зі службовим собакою - німецькою вівчаркою на прізвисько Бєс.

За словами матері підлітка, вона пішла гуляти близько 19:00 і не повернулася. А вранці 15-го червня мама звернулася в поліцію.

Відтоді на її пошуки були кинуті сили правоохоронців, рятувальників, бійців Національної гвардії та волонтерів. Пошукові групи перевіряли вокзали, ринки, пляжі, парки, занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка.

Через п'ять днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею. Незабаром був затриманий і підозрюваний в її вбивстві.

Дивіться нижче, як шукали зниклого підлітка:

Відео: Пошуки зниклої Анастасії Карнаух (dp.npu.gov.ua)