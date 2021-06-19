У Нікополі виявили тіло 15-річної дівчинки, яку шукали п'ять днів (відео)

Всі ці дні школярку розшукували правоохоронці, бійці ДСНС, Нацгвардії та волонтери.

Повідомлення про зникнення дівчинки надійшло до поліції 15 червня. За словами її матері, дочка напередодні ввечері пішла гуляти та не повернулася.

"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції - ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка", - розповіли правоохоронці.

У Нікополі на пустирі в промзоні виявили тіло зниклої 15-річної дівчинки (фото: dp.npu.gov.ua)

І ось тепер тіло підлітка виявили на пустирі за покинутою будівлею в промзоні. Дівчинка була мертвою.

Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою - бельгійською вівчаркою на прізвисько Бєс.

Дівчинку-підлітка розшукували 5 днів (фото: dp.npu.gov.ua)

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Точна причина смерті буде відома після проведення експертизи.

Інших подробиць у поліції не повідомили.

Відео: у Нікополі виявили тіло 15-річної дівчинки після 5 днів пошуків