Никогда не ешьте эту часть цитрусовых! Там могут быть токсичные вещества

Можно ли есть цитрусовые с кожурой?

Цедра цитрусовая съедобная, хотя обычно мы едим лишь ароматную наружную часть (флаведо) и отбрасываем горькое альбедо под ней. Однако в случае с магазинными фруктами это может быть вредно для здоровья, поскольку в большинстве случаев кожура содержит токсичные консерванты.

Они не предназначены для употребления и не используются только в случае органических цитрусовых.

Хотя эти консерванты плохо растворяются в воде, даже добавление нескольких ломтиков лимона с цедрой в кувшин с водой, не говоря уже о стакане горячего чая, может вызвать дискомфорт.

Как хранятся цитрусовые?

Цитрусовые защищают от порчи с помощью консервантов, которые в основном включают три соединения: имазалил, тиабендазол и ортофенилфенол.

Имазалил - фунгицид, предотвращающий плесень кожуры. Также известен под названиями Florasan R и Fungaflor, это производное имидазола. Млекопитающим вредно вдыхать и потреблять его. При повторном употреблении заметны эффекты в печени посредством изменений биохимических показателей этого органа.

По данным EWG, уровень этого соединения в цитрусовых может быть намного выше, и, как вещество, нарушающее работу эндокринной системы и классифицированное Агентством по охране окружающей среды США (EPA) как вероятный канцероген для человека, его следует запретить.

По данным французского исследования, потребление двух фунгицидов кожицы цитрусовых – имазалила и тиабендазола, а также малатиона (нейротоксических пестицидов, используемых в посевах растений) может увеличить риск развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе , особенно при избыточном весе.

Согласно классификации EPA, тиабендазол также является возможным канцерогеном для человека, который в высоких дозах может нарушать функционирование щитовидной железы.

Также он оказывает негативное влияние на нервную систему. Однако ортофенилфенол (или бифенил) как фенольное соединение также может способствовать развитию рака, особенно злокачественных опухолей.

У чувствительных людей он может нарушать работу сердечной мышцы и вызвать тошноту, головокружение, одышку и диарею.

Помните, что эти соединения широко используются в промышленности - не только в пищевой, но и во многих других отраслях. Такие фрукты как лимоны, лаймы, апельсины, мандарины, грейпфруты и помело (а также бананы) не являются единственным источником, из которого они попадают в организм.

Можно ли убрать имазалил и консерванты из цедры цитрусовых?

Исследования отрицают возможность удаления консервантов из цитрусовых кожицы путем мытья. Есть также доказательства того, что фунгициды проникают через кожуру в мякоть, которая не освобождается от них.

Пестициды из кожицы цитрусовых невозможно полностью удалить, поэтому их нужно просто выбросить. Это не гарантирует, что мы не съедим вредные соединения - при 0,64 мг/кг и мазалила в кожуре его уровень в мякоти составлял 0,04 мг/кг. У чувствительных людей даже такие количества могут накапливаться, например, из-за лекарств и окружающей среды.