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Никогда не стесняйтесь этих вещей во время секса, иначе испортите отношения

Фото: Какими ошибками можно испортить отношения (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Секс – неотъемлемая составляющая здоровых гармонических отношений в паре. А недовольство и недосказанность в интиме могут убить даже самую романтичную связь. Как же научиться быть откровенным с партнером?

Об этом пишет канал Сексология по-украински.

Отсутствие оргазма

Не все женщины испытывают оргазм во время сексуального контакта, при этом для большинства абсолютно нормально получать оргазм от мастурбации.

Причины могут быть психологические – недоверие к партнеру, недовольство в других сферах взаимоотношений, проблемы на работе и т. д.

Но об этом следует говорить сначала и ни в коем случае не пытаться имитировать разрядку. Если так поступать, ваш партнер будет думать, что он настоящий гигант, а ваше недовольство тем временем будет только расти.

Ощущение возбуждения из-за табуированных сексуальных фантазий

Если ваша фантазия не наносит вреда, не стесняйтесь ее и делайте, что вам нравится.

Скрытие сокровенных желаний, даже если они вам кажутся стыдными, лишь сделает пропасть между вами. Рано или поздно вы начнете искать утешение на стороне, или будете испытывать постоянное недовольство.

Желание закончить или продлить секс

Если вы кончили раньше своего партнера или ваш партнер быстро справился – пора поговорить с партнером о ваших желаниях.

Так же нужно говорить, если вам что-то не нравится в процессе, и не бойтесь убить самооценку партнера. Просто объясните, как вам хочется любить, потому что недоговоренности только убивают теплоту и вашу связь.

Раньше мы писали о самых распространенных мифах о сексе, в которые в наше время стыдно верить.

Кроме того, читайте о сексуальных техниках в постели, которые бесят мужчин.

Также узнайте, какого женского оргазма действительно не существует.

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