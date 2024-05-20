Так никогда не похудеете: нутрициолог назвала 6 привычек, которые нужно убрать из жизни

По ее словам, есть такие незаметные вещи, которые все делают регулярно, но они не позволяют достигать целей в рутине питания.

Нет рыбы в рационе

Это может быть любой другой продукт, который часто не едят (каши, бобовые, орехи, овощи, кисломолочные продукты и субпродукты).

Нужно проанализировать, почему эти продукты редко есть в вашем рационе и купить сардину или тунец в консервы и тогда порция рыбы будет в норме.

Обратите внимание на кофе, который пьете

Обычная порция американо содержит 3-7 ккал, а чашка лате 120 ккал.

А стакан компота без сахара содержит 90 ккал, а апельсинового фреша 152 ккал.

Быстро едите

У современного человека времени на еду обычно нет, ведь нужно все успеть сделать.

Нутрициолог советует хотя бы один прием пищи есть вдумчиво, без гаджетов, хотя бы 10 минут.

Доедание за детьми

Это у многих неконтролируемая привычка, "поскольку жаль выбросить".

В частности можно доесть за ребенком, но это будет как часть плановой трапезы. Лучше всего отдать собакам объедки пищи.

Почему нельзя даедать (фото: instagram.com/olhadorosh)

Есть, потому что скучно

Еда не самый плохой способ дать себе поддержку при условии, что это не регулярно и не единственный метод.

Поэтому, если вы испытываете рутинные эмоциональные переедания - проанализируйте, что и почему так происходит и где взять поддержку.

Перекус сухофруктами и орехами

Здесь важно именно иметь меру в количестве.

100 г орешков содержит в среднем 650 ккал, 100 г сухофруктов - 250 ккал.

Также 30 г сыра типа гауда содержит 100 ккал, а это лишь небольшой кусочек.

Добавим, что похудение может затянуться, если в перерывах между основными приемами пищи употреблять глазированные сырки, сладкий йогурт, кофе 3 в 1, фитнес-батончики.