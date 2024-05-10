Никогда так не делайте. Что произойдет с машиной, если залить неподходящее топливо

Какая разница между бензином и дизелем

Эти два вида топлива преследуют одинаковую цель, но способы ее достижения отличаются. Для бензина требуется жидкая смесь, а также искра, инициирующая процесс горения. Он не выдерживает сильного давления.

В отличие от бензина, дизелю требуется высокий уровень сдавливания, чтобы самовозгораться без использования искры. Это означает, что если вы зажжете спичку и бросите ее в бак, наполненный дизельным горючим, ничего не произойдет (не стоит это проверять на практике), потому что зажженная спичка не имеет возможности зажечь топливо настолько, чтобы вызвать его горение.

Что будет, если залить бензин в дизельный автомобиль

Бензин может нанести больше вреда дизельному автомобилю, чем наоборот. Даже небольшое количество бензина способно смыть тонкую пленку, выполняющую функции смазывания ТНВД дизельного топлива. Проблема возникает из-за того, что смазочные свойства бензина отличаются от дизеля.

Бензин более легковоспламеняющийся, чем дизельное топливо, а это значит, что если он попадет в бак дизельного автомобиля, он загорится быстрее, вызывая пропуски зажигания, разбрызгивания, детонацию, снижение мощности двигателя и потенциально необратимое повреждение двигателя.

Сгорание бензина в любом дизельном двигателе почти наверняка приведет к непоправимой поломке двигателя.

Что будет, если залить дизель в бензиновый автомобиль

Залить дизель в бензиновый автомобиль тяжелее, чем наоборот, потому что пистолет для дизельного горючего не подходит к отверстию бака бензиновых автомобилей, который служит определенной защитой, но у старых моделей машин этого нет.

Даже смесь, содержащая только 5% дизельного топлива, может нанести значительные повреждения бензиновому двигателю и его каталитическому нейтрализатору, если предположить, что вы ездили на автомобиле в течение длительного периода времени, когда происходят пропуски зажигания и разбрызгивания.

Теоретически дизельное топливо не должно воспламеняться в двигателе, работающем на бензине потом у, что он не улетучивается так как бензин. Бензиновые двигатели не предназначены для сжигания дизельного горючего. Это означает, что если в вашей машине закончится бензин, ее двигатель заглушится, несмотря на то, что перед этим долили дизтопливо.

Что делать, если ошиблись

Прежде всего нужно заглушить двигатель, не пытаясь его запустить снова. Таким образом вы увеличиваете вероятность того, что неподходящее топливо останется в баке, где оно может нанести меньше вреда.

Некоторые модели автомобилей начинают смешивать топливо еще до того, как вы запустите двигатель, поэтому не вставляйте ключ в замок зажигания, если поняли, что допустить ошибку с горючим.

Вызовите эвакуатора, чтобы вас перевезли на профессиональный автосервис, где откачают топливо как из топливной системы, так и из бака. После этого резервуар для топлива придется разобрать и тщательно вымыть. Только после этого, если все будет в порядке, можно будет правильно заправить автомобиль и поехать на нем.