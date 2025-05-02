Никогда не делайте клумбы из старых шин: 3 причины, которые вас шокируют

Старые автомобильные шины давно стали популярным материалом для клумб на дачах и во дворах. Однако за внешним удобством скрывается немалая угроза для окружающей среды и здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему покрышки - это не просто "полезный мусор", а токсичный промышленный материал, который со временем распадается на вредные соединения.

Шины накапливают воду и становятся убежищем для насекомых

Во внутренних углублениях шин быстро накапливается дождевая вода. Даже если вам кажется, что они сухие, достаточно одного дождя - и у вас появляется миниатюрное болото. Такая вода застаивается, начинает гнить и распространяет неприятный запах.

Но это еще полбеды - для комаров это идеальные условия для размножения. Личинки появляются уже через несколько дней, и вскоре над клумбой будет роиться стая кровососов. Если клумба из нескольких шин - рискуете создать настоящий инкубатор для насекомых в собственном дворе.

Резиновая пыль портит почву и вредит цветам

Солнце, дожди и перепады температуры постепенно разрушают резину. С поверхности шин образуется мелкая пыль, в которой содержатся токсичные вещества: свинец, цинк, фенолы и полиароматические углеводороды.

В почве эти вещества подавляют микроорганизмы, изменяют кислотность и снижают плодородие. Цветы, которые растут в такой среде, чаще болеют, хуже цветут и имеют тусклый вид.

Особенно чувствительны нежные многолетники и комнатные растения, которые высаживают на лето на улицу. Токсичные соединения могут накапливаться в тканях растений и влиять на окружающую среду даже после вывода цветов с клумбы.

Лучше не использовать старые шины во дворе (фото: Pixabay.com)

Шины выделяют вредные пары при нагревании

В составе шин содержатся остатки масел, смол, серы, технического углерода и других добавок. При нагревании на солнце или контакте с влагой они могут медленно выделять летучие органические вещества.

Эти пары малозаметны, но способны вызвать аллергические реакции, головную боль, кашель или ухудшение самочувствия. Особенно опасно это для детей, которые часто играют возле клумб, или для людей с астмой или хроническими заболеваниями.

На промышленных объектах контакт с шинами регулируется и контролируется, а вот во дворе - все происходит без всякой защиты. Вы ежедневно вдыхаете микродозы токсинов, просто любуясь своими цветами.

То есть несмотря на удобство и популярность, старые шины - не лучший выбор для создания цветников. Они вредят почве, привлекают насекомых и могут негативно повлиять на ваше здоровье.

Лучше используйте деревянные ящики, керамические горшки или натуральные камни. Так вы не только украсите участок, но и сохраните природу вокруг себя.