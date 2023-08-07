Никогда не принимайте эти лекарства в случае боли: 5 опасных препаратов

Какие лекарства не принимают от боли

Но-шпа (дротаверин, ниспазм, но-х-ша, ношпаверин).

По словам врача, она вам не поможет, пока в мире не существует ни одного медицинского протокола лечения хоть чего-нибудь где бы использовался дротаверин. Исследования которые он проходил не обнаруживают у него ни одного положительного эффект. В США и в других современных странах вы не найдете такого медикамента.

Нимесулид (нимесил, аффида, нимид, даймисил, найз, сиган, ремессулид, апонил, нимелган, нимедар)

Доктор считает, что это не лучший выбор в принципе, во многих странах этот препарат запрещен из-за высокого риска гепатотоксичности, то есть может повреждать печень.

Учитывая целую кучу препаратов НПВП - нимесилом лучше не пользоваться, никаких преимуществ по сравнению с другими обезболивающими противовоспалительными он не имеет, однако имеет повышенные риски угрожающих побочных действий.

Аналгин или любое лекарство с метамизолом натрия (спазмалгон, темпалгин, спазмоликс, пенталгин, андипал, анальдим, реналган, кофальгин).

Метамизол натрия хоть и эффективен, но токсичен, имеет высокий риск агранулоцитоза (это смертельно), не имеет никаких преимуществ по сравнению с простым ибупрофеном. Лекарство с метамизолом натрия запрещено в более чем 40 странах мира.

Кодеин и лекарства, в составе которых он есть (пенталгин, пентасед, пятичатка, солпадеин, солпалгин, бифок).

Кодеин - это опиоидный анальгетик, то есть наркотическое средство, он может вызывать зависимость, это препарат резерва и он не подходит для 99% пациентов с болевыми синдромами.

Лекарства в которых есть фенобарбитал (пенталгин, пентасед, пятичатка, андифен, теофедрин).

Это очень токсичное действующее вещество, которое ранее использовалось в лечении эпилепсии, пока не используется в современной медицине вообще, может вызвать зависимость.