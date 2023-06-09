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Смертельная комбинация. Почему нельзя пить алкоголь в жару

Фото: Почему нельзя пить спиртное в жару (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лето в Украине вступило в свои права и вскоре нас ждет высокая температура воздуха.

Эксперты рассказали, почему пить алкоголь в жару это небезопасная идея, которая может привести к смерти, пишет Express.

Почему алкоголь нельзя пить в жару

Когда вы употребляете спиртное в жару - существует дополнительный риск обезвоживания, поскольку тело потеет, чтобы охладиться.

Признаки обезвоживания включают:

  • Головокружение
  • Усталость
  • Чувство жажды
  • Сухость во рту, губах и глазах.

Если вы видите у себя признаки обезвоживания, важно пополнить уровень жидкости в организме, выпивая воду или спортивные напитки.

"Если ваши симптомы не улучшаются, важно обратиться за медицинской помощью, поскольку это может перерасти в серьезную проблему", - говорят эксперты.

Еще одним риском сочетания алкоголя и жаркой погоды является солнечный ожог, так как исследования показывают, что после употребления алкоголя кожа становится более чувствительной к солнцу.

"Исследование показывает, что количество ультрафиолета, необходимое для ожога кожи человека, было намного меньше, чем без употребления алкоголя", - уточнили эксперты.

Употребление алкоголя также может увеличить риск теплового удара, который возникает, когда организм не может регулировать свою температуру.

Признаки теплового удара:

  • Учащение пульса
  • Быстрое дыхание
  • Тошнота
  • Высокая температура тела
  • Головные боли
  • Измененное психическое поведение.

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Кроме того, откажитесь от этих напитков, если не хотите угробить свое здоровье.

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