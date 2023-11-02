Никогда не покупайте эти марки вина в магазинах: совет сомелье

Какие марки вина категорически нельзя покупать в магазинах

Очень часто мы думаем, что если сэкономить на бутылке вина ничего страшного с нами не произойдет. В принципе, так и есть, но стоит понимать, что качественное вино - не может стоить дешево!

Fragolino

Этот напиток сомелье описала так:

"Винный напиток из земляничного солода, с добавками многих ароматизаторов. Нет большого потенциала к выдержке", - рассказала Илона.

Такие вина мы обычно видим на полках в Сильпо, Форе, Novus и в обычных гастрономах. Но, не такое уж оно и качественное, если верить словам эксперта по виновным делам.

Какое вино нельзя покупать (фото: instagram.com/fiorelli_official)

Микадо

Всем известно вино в изогнутых бутылках, имеющее разные ягодные и фруктовые вкусы и относительно недорого стоит.

"Для производства этого вина добавляют фрукты на конечной стадии, поэтому его нельзя назвать полноценным вином. Очень сильно мешает запах этилового спирта при разливе в бокал. Неприятный по вкусу", - отмечает сомелье.

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Villa Ua

Это вино раньше было всем известно под названием Villa Krim, но исходя из событий в стране, компания сделала ребрендинг.

"Нет ни в одном из образцов личности вина. Ни полнотелого вкуса, ни аромата, ни букета, ни послевкусия, очень водянистое. Поклонникам сухих вин, точно не советую покупать", - комментирует эксперт.

Какое вино нельзя покупать (фото: instagram.com/wine.villaua)

Алазанская долина

Эта марка вина довольно популярна среди украинцев, но что с ней не так ли?

"Существует очень много подделок. В Украине делают такое вино из местных сортов, выдавая за Алазанский равнину. Поэтому следует покупать его исключительно в специализированных магазинах", - отмечает эксперт.

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