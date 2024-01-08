Никогда не покупайте такое нижнее белье - инфекции обеспечены

Как выбрать правильное белье

"Как правило, идеально подходит нижнее белье, которое хорошо сидит, регулирует температуру и изготовлено из натуральных материалов", - сообщила доктор Соми Джавайд.

Она объяснила, что нижнее белье, которое описывается как натуральное, впитывающее влагу, дышащее и регулирующее температуру, обеспечит комфорт и поддержит здоровье влагалища.

Хорошее нижнее белье должно быть мягким и не скользким. Воздух лучше циркулирует через натуральные ткани, такие как хлопок, бамбук по сравнению с синтетическими тканями, такими как полиэстер, нейлон и атлас.

"Женщинам для здоровья вульвы важно иметь хорошую циркуляцию воздуха", - сообщила эксперт.

Однако преимущества хлопка (или любой другой ткани) могут различаться в зависимости от качества волокна, типа переплетения и обстоятельств.

"Во время повышенного потоотделения хлопок может удерживать слишком много влаги, что приводит к чрезмерному росту бактерий и грибков", - рассказал изданию доктор Скотт Д. Миллер.

В таких ситуациях он предлагает сочетание хлопка и синтетического волокна.

Какое белье нельзя покупать

Чистый полиэстер "вероятно, худшая ткань для нижнего белья", отметил он.

"Хотя это один из самых легких материалов, он не впитывает влагу и не пропускает воздух", - добавил врач.

Ткань нижнего белья также является важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе.

Кстати, стринги действительно вредны для здоровья влагалища, потому что они полностью не закрывают половые органы.

Женские стринги могут быть тугими и ограничивающими и притягивать бактерии из области прямой кишки к влагалищному отверстию, что может привести к бактериальной инфекции.