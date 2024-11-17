Никогда не игнорируйте боль в груди. Такой симптом может вызвать опасное заболевание

Когда следует беспокоиться о боли в груди?

Боль в груди всегда должна вызывать беспокойство, особенно если у вас проблемы с сердцем.

Этот симптом связан с заболеванием этого органа, но он также может иметь много других причин. Некоторые серьезные и даже опасные для жизни. Это касается, среди прочего, ишемической болезни сердца, которая вследствие сужения коронарных артерий вызывает недостаточное кровоснабжение этого органа.

Проявлением ишемической болезни является стенокардия, ее симптомы включают боль в груди, одышку, головокружение и тревогу. Это состояние требует лечения, чтобы уменьшить риск сердечного приступа. Боль в груди также может быть симптомом сердечного приступа, но заболевание не менее опасно, но редко. Это пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ).

Что такое пароксизмальная ночная гемоглобинурия?

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) является редким приобретенным расстройством кроветворной системы, что приводит к усиленному распаду эритроцитов и повышает риск тромбоза.

Эти тромбы могут появляться в разных частях тела, включая сосуды в легких и сердце. Это вызывает сильную боль в груди, которую часто путают с симптомами сердечного приступа. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия диагностируется у 13 человек на миллион.

Какие симптомы ПНГ?

Симптомы ПНГ включают не только боль в груди, но также усталость, слабость, бледность кожи и одышку из-за низкого уровня эритроцитов (симптомы анемии), темную мочу, особенно утром, головные боли и головокружение, а также более частые инфекции.

Ишемия и образование тромбов могут вызвать боль в животе и рвоту.

Дискомфорт в груди может варьироваться от резкого покалывания до постоянного давления. Если он иррадиирует в руку, челюсть или спину и сопровождается одышкой, головокружением, потливостью или обмороком, вам следует немедленно обратиться за помощью.

Также важна длительность боли в груди. Если он длится дольше 10-15 минут, особенно в покое, это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. В случае ПНГ дополнительные симптомы включают усталость, темную мочу, боль в животе и отек, что может свидетельствовать о наличии тромбов.