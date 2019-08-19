Під Миколаєвом жорстоко зарізали 20-річного військового: що сталося (фото)

Під Миколаєвом жорстоко вбили військового, а тіло кинули під мостом через річку Південний Буг. Злочин було скоєно ще 12 серпня, і сьогодні, 19 серпня, правоохоронці розповіли про затримання вбивці та розкрили деталі справи. Виявляється, молодого чоловіка зарізав товариш, з яким вони разом відпочивали на природі в околицях Первомайська, передали у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Тіло 20-річного хлопця було виявлено в очеретах 14 серпня біля вулиці Вінграновського. Згідно експертизи, причиною смерті стала рясна кровотеча від колото-різаних ран на грудях - вбивця завдав своїй жертві дев'ять ударів ножем.

Первомайську військовий зарізав товариша по службі і кинув тіло в річку під мостом в очерети (Фото: mk.npu.gov.ua)

Загиблим виявився житель Миколаєва, який проходив військову службу з весни поточного року.

Незабаром правоохоронці встановили зловмисника, причетного до злочину. Ним виявився 19-річний житель Єланецького району, знайомий загиблого, також військовослужбовець.

Затриманий розповів, що у фатальний день вони відпочивали на березі річки, пили спиртне, і через деякий час спалахнула сварка, яка переросла у бійку, в ході якої і було скоєне вбивство. Потім злочинець скинув тіло товариша в річку, зібрав речі, і на таксі вирушив додому. Там його і затримали поліцейські.

Під Миколаєвом у Первомайську військовий вбив товариша по службі (Фото: mk.npu.gov.ua)

Підозрюваному вже повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення умисного вбивства, суд издрал йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Злочинцеві загрожує термін від 7 до 15 років в'язниці.

Як повідомлялося раніше, поліція розкрила жорстоке вбивство 26-річного військового під Чугуєвом у березні. З'ясувалося, що чоловіка вбили троє місцевих хлопців за обіцяну 22-річною жінкою з Харкова винагороду. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення.