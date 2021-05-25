Під Миколаєвом син-підліток майора колонії влаштував стрілянину за кермом авто, і "похвалився" відео

Випадок стався на вулиці Тімірязева на мікрорайоні Болгарка.

На ролику видно, як хлопець висовує руку з пістолетом з вікна, проїжджаючи повз перехожого, після чого чути звук пострілу на мить лунає спецсигнал. Втім, не ясно, чи включали сирену саме в цій машині.

Відео зі стріляниною можна подивитися за цим посиланням.

За інформацією журналістів, той, хто стріляв зі зброї з вікна машини, є сином правоохоронця, майора Дмитра Чорного. Хлопця звуть Вадим. Ролик зі своїм "ковбойством" він розмістив в Instagram, але зараз аккаунт "dimich05075" є закритим.

У декларації Дмитра Чорного за 2019 рік вказано, що правоохоронець володіє автомобілем ВАЗ 21214 (Нива).

"Але, як нам стало відомо від жителів міста, його син Дмитро має особисту машину ВАЗ 21099 на якій вільно пересувається вулицями міста, яка найімовірніше і було зафіксована на відео", - йдеться в публікації.

На аватарці Instagram-профілю Вадима чорного зображений ВАЗ з держномером"ВЕ 5767 СІ".

У Вознесенську син високопоставленого поліцейського "похвалився" стріляниною за кермом авто (фото: скрін instagram.com/dimich05075)

У коментарях до публікації користувачі мережі зазначають, що поліція, яка прибула на місце інциденту, не бажала проводити перевірку, а також обурюються через подібну витівку підлітка.