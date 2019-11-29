Під Миколаєвом сталося незвичайне природне явище: жителі б'ють тривогу (фото)

У Миколаєві тисячі мертвих медуз опинилися на березі
У Миколаївській області місцеві жителі б'ють на сполох. На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз. За словами людей, у цьому місці ніколи такого ще не було. Про це повідомляє Наталія Панаший на своїй Facebook-сторінці.
Незвичайне природне явище відбулося в селі Лимани. Саме там тисячі медуз викинуло відливом на берег Бузького лиману. Місцеві жителі бачать таке явище вперше, тому дуже дивуються причин, по яких це могло статися.
В коментарях українці відзначили, що таке явище вже спостерігали в 1970-их роках.
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Як ми раніше писали, у окупованому Росією Криму назріла нова катастрофа. Найбільша водойма півострова виявилася пересушена - це Сімферопольське водосховище. Раніше воно забезпечувало водою північно-кримський канал.