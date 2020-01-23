Під Миколаєвом батьки морили дитину голодом: на квартиру страшно дивитися

У Миколаївській області в Снегирьові молоді батьки майже тиждень не годували свою дитини. Дворічна Аринка жила з мамою і татом в повній антисанітарії, в квартирі панувала розруха і сморід. Батьки дівчинки не "просихали" після Нового року.

Першими тривогу забили вихователі дитячого саду. Вони захвилювалися, що Аринка після свят у сад так і не з'явилася. Педагоги зателефонували сусідам, а ті, у свою чергу, в поліцію. Коли в будинок приїхали "копи" вони були в шоці від того, що відбувається. Спочатку двері не відкривали, але потім все-таки поліцейським вдалося зайти в квартиру. Там виявилися мама і тато дитини, а також бабуся, яка складала компанію в розпиванні алкогольних напоїв.

У квартирі жахливо пахло, всюди валялися порожні пляшки, холодильник був порожній. Маленька дівчинка була дуже голодна, її весь цей час не годували. Її забрали в лікарню, де лікарі подбали про неї. Зараз її життю нічого не загрожує.

Батько дитини запевняє, що постійно купував доньці печиво, фрукти і йогурт, але показати продукти відмовився і закрив двері перед знімальною групою.

Зараз малятку "світить" дитячий будинок, адже її мати хочуть позбавити батьківських прав. Сама жінка каже, що дуже шкодує, що так сталося, і хоче виправитися. До речі, в лікарню до доньки вона з'явилася лише на третій день.

Під Миколаєвом п'яні батьки морили голодом дитини (YouTube)