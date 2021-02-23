Не доїхали у пологовий: у Миколаєві немовля народилося прямо у поліклініці

У вівторок, 23 лютого, в поліклініку Миколаєва № 4, яка знаходиться на вулиці Адміральська, 6, звернувся чоловік. Він просив допомогти його дружині, у якої почалися пологи. Лікар-гінеколог Грабчак Людмила Іванівна успішно прийняла пологи.

Про це повідомляє Управління охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook .

У щасливої пари народилася дівчинка вагою 3,5 кг. Після цього породіллю і новонароджену перенаправили в пологовий будинок № 1. І мама і маля почувають себе добре.

Нагадаємо, на Закарпатті сталася трагедія в молодій сім'ї під час пологів. Річ у тім, що 23-річна дівчина померла під час кесаревого розтину. Але її новонароджена донька залишилася жива. При цьому її чоловік сумує і хоче, щоб було справедливе розслідування цього випадку.

До пологів все було нормально і дівчина почувала себе добре. Її поклали в пологовий будинок заздалегідь, оскільки перші пологи можуть бути затяжними. Директор лікарні зізнався, що такий випадок у його медустанові перший.

Була створена комісія, яка проводить службове розслідування. Запросили патологоанатома з іншої лікарні, щоб мати незалежний результат розтину.

За словами експерта, причиною смерті стала гостра дихальна недостатність, тромбоемболія та передчасне відшарування плаценти.

Раніше під Львовом рятувальники доставили в лікарню породіллю, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів.