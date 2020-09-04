У Миколаєві під час затримання поліцією помер молодий хлопець

У Миколаєві помер хлопець під час затримання поліцією (Колаж РБК-Україна)

Поліція в Миколаєві затримала хлопця за хуліганство, але він раптово помер

У Миколаєві під час затримання поліцією раптово помер 29-річний чоловік. Причини смерті наразі з'ясовуються.

Трагедія сталася у четвер, 3 вересня. Ввечері надійшов дзвінок на гарячу лінію поліції та повідомлення про те, що на 1-й Інгульській вулиці міста Миколаєва відбуваються протиправні дії. Люди поскаржилися на те, що молода людина поводиться неадекватно і вчиняє хуліганські дії. Деталі розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Патрульні виїхали за вказаною адресою і виявили там молодого хлопця, який кидався на перехожих цеглинами.

"Чоловік вчинив непокору правоохоронцям, і, щоб заспокоїти хулігана, до нього були застосовані наручники", - уточнили в поліції.

Через деякий час затриманому раптово стало погано і копи зняли з нього наручники, щоб надати першу допомогу. На місце події негайно викликали бригаду швидкої допомоги. Однак медики констатували смерть чоловіка.

"Діям працівників поліції охорони буде дана правова оцінка. У разі виявлення неправомірних дій, розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань", - додали в Нацполіції.

Тіло загиблого відправили на експертизу, щоб встановити, чи не було в крові чоловіка будь-яких препаратів, а також – що стало причиною смерті.

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