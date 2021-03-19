У Миколаєві злодії забрали гроші у вагітної жінки (відео)

Інцидент стався 15 березня ввечері в кафе по вулиці Декабристів, 10.

"Чиїсь діти, діти, захисники, зробили дуже гарний і гідний вчинок! Вкрали банку з чайовими близько 200 грн, у вагітної баристи. Може, хтось дізнається, передайте привіт батькам і подяку за гідне виховання", - з сарказмом написали в повідомленні.

У Миколаєві обікрали баристу (фото: Facebook/Ганна Гонтар)

У ролику можна побачити, як злодій заходить в кав'ярню, бере банку з чайовими і спокійно виходить. Жінка побачила це і спробувала його наздогнати.

В коментарях українці відреагували на інцидент.