У Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив (відео)

У Миколаєві водій автобуса побив пасажира і виволік його на вулицю з салону транспорту, а інцидент стався з причини, що чоловік не захотів пред'являти кондуктору квиток і став обзиватися. Конфлікт зняли на відео очевидці.
Про це передає місцеве видання "Новини-N".
Бійка сталася в "зеленому" міському комунальному автобусі №51.
На опублікованих кадрах видно, як водій відходить від свого місця за кермом і хапає пасажира в салоні на сидінні, і тягне його до відкритих дверей на вихід.
Інший чоловік допомагає водієві, і разом вони витягнули пасажира-грубіяна.
Вже на вулиці водій автобуса штовхає свого супротивника в калюжу, а потім ще завдає тому кілька ударів ногами, після чого повертається до салону.
Зазнавший поразки чоловік зробив спробу повернутися до автобуса, але у дверях став один з пасажирів, перегородивши шлях, і не дав увійти.
Побитий громадянин нецензурно лаявся і погрожував розправою.
За словами очевидців інциденту в автобусі, так водій відреагував на грубі висловлювання цього пасажира на свою і кондуктора адресу, коли у чоловіка просто попросили пред'явити квиток.
Відео бійки можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - на ролику звучить нецензурна лайка!)
У Миколаєві водій автобуса викинув пасажира з салону і побив (фото: скріншот)
Нагадаємо, раніше в листопаді в Миколаєві водій тролейбуса побила вагітну, бо їй не сподобалися надірвані купюри, якими пасажирка намагалася оплатити проїзд.
Також повідомлялося, що в Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика, а сам інцидент потрапив на відео.
Додамо, перед цим у Києві водій побив пасажирку-іноземку і вигнав її з маршрутки.