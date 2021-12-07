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У Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві водій автобуса побив пасажира і виволік його на вулицю з салону транспорту, а інцидент стався з причини, що чоловік не захотів пред'являти кондуктору квиток і став обзиватися. Конфлікт зняли на відео очевидці.

Про це передає місцеве видання "Новини-N".

Бійка сталася в "зеленому" міському комунальному автобусі №51.

На опублікованих кадрах видно, як водій відходить від свого місця за кермом і хапає пасажира в салоні на сидінні, і тягне його до відкритих дверей на вихід.

Інший чоловік допомагає водієві, і разом вони витягнули пасажира-грубіяна.

Вже на вулиці водій автобуса штовхає свого супротивника в калюжу, а потім ще завдає тому кілька ударів ногами, після чого повертається до салону.

Зазнавший поразки чоловік зробив спробу повернутися до автобуса, але у дверях став один з пасажирів, перегородивши шлях, і не дав увійти.

Побитий громадянин нецензурно лаявся і погрожував розправою.

За словами очевидців інциденту в автобусі, так водій відреагував на грубі висловлювання цього пасажира на свою і кондуктора адресу, коли у чоловіка просто попросили пред'явити квиток.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - на ролику звучить нецензурна лайка!)

У Миколаєві водій автобуса викинув пасажира з салону і побив (фото: скріншот)

Нагадаємо, раніше в листопаді в Миколаєві водій тролейбуса побила вагітну, бо їй не сподобалися надірвані купюри, якими пасажирка намагалася оплатити проїзд.

Також повідомлялося, що в Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика, а сам інцидент потрапив на відео.

Додамо, перед цим у Києві водій побив пасажирку-іноземку і вигнав її з маршрутки.

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Миколаївпассажир