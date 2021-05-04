У Миколаєві померла ще одна породілля від ускладнень COVID-19: дитину вдалося врятувати

За словами начальниці міського управління охорони здоров'я в Миколаївській міськраді Ірини Шамрай, новонародженого вдалося врятувати.

Повідомляється, що це була друга вагітність жінки.

На ускладнення її стану, зокрема, вплинув супутній цукровий діабет.

Протягом 14 днів лікарі намагалися врятувати породіллю, щодо цього випадку неодноразово збиралися консиліуми на місцевому та державному рівні.

"Однак стан пацієнтки був занадто важким, щоб їй допомогти. Врятувати вдалося тільки дитину", - йдеться в публікації.

Сама жінка була з Херсона, а в Миколаєві спостерігалася в лікарні за домовленістю.