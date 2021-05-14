У Миколаєві вбили знаменитого українського історика - дослідника Голокосту: що відомо

"Не хочеться вірити в те, що невідомими зловмисниками перервано життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна", - написав чиновник.

Що сталося в ніч на 14 травня

Згідно даних обласної поліції, повідомлення про подію надійшло від сусіда Щукіна.

"14 травня близько 07:00 на 102 подзвонив житель будинку по пр. Центральний і повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі", - повідомили правоохоронці.

Після огляду тіла чоловіка були виявлені тілесні ушкодження голови та ножові поранення. Правоохоронці працюють над тим, щоб встановити причетних до злочину

Ким був Володимир Щукін

Вчений був відомим істориком-краєзнавцем, кандидатом історичних наук, доцентом. У коло його дослідницьких інтересів входили історична регіоналістика, історична юдаїка, історія вітчизняної культури.

Щукін вніс свій внесок у складання хроніки і аналіз трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

Фото: facebook.com/Миколаївські освітяни

Він відомий тим, що разом з колегою Андрієм Павлюком вперше здійснив фундаментальне дослідження історії єврейської громади міста Миколаєва в період з кінця ХVIII до початку ХХ століть.

Вчений викладав Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського, завідував кафедрою в Миколаївському інституті права Одеської національної юридичної академії, був автором цілого ряду книг і наукових праць.