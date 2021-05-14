У Миколаєві вбили знаменитого українського історика - дослідника Голокосту: що відомо

Відомий історик Володимир Щукін, автор десятків робіт з історії України був знайдений мертвим у власній квартирі в Миколаєві вранці 14 травня. 66-річного вченого жорстоко вбили.
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Не хочеться вірити в те, що невідомими зловмисниками перервано життєвий шлях талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника Володимира Щукіна", - написав чиновник.
Згідно даних обласної поліції, повідомлення про подію надійшло від сусіда Щукіна.
"14 травня близько 07:00 на 102 подзвонив житель будинку по пр. Центральний і повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі", - повідомили правоохоронці.
Після огляду тіла чоловіка були виявлені тілесні ушкодження голови та ножові поранення. Правоохоронці працюють над тим, щоб встановити причетних до злочину
Вчений був відомим істориком-краєзнавцем, кандидатом історичних наук, доцентом. У коло його дослідницьких інтересів входили історична регіоналістика, історична юдаїка, історія вітчизняної культури.
Щукін вніс свій внесок у складання хроніки і аналіз трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.
Фото: facebook.com/Миколаївські освітяни
Він відомий тим, що разом з колегою Андрієм Павлюком вперше здійснив фундаментальне дослідження історії єврейської громади міста Миколаєва в період з кінця ХVIII до початку ХХ століть.
Вчений викладав Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського, завідував кафедрою в Миколаївському інституті права Одеської національної юридичної академії, був автором цілого ряду книг і наукових праць.
Раніше повідомлялося, що у Київській області скоїв суїцид підліто після погроз підірвати однокласників.